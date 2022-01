Ask Rostrup stopper som chef på TV 2 News: Trives ikke i jobbet

Ask Rostrup stopper som chefredaktør på TV 2 News. Det oplyser TV 2.

I stedet skifter han til en stilling som vært på TV 2 News' nyhedsflade og det politiske magasin "Besserwisserne".

Ask Rostrup nåede kun at være chefredaktør på TV 2 News i trekvart år. Det er hans egen beslutning, at han nu skal prøve kræfter med noget andet hos TV 2.

- At forlade chefredaktørjobbet på News er den sværeste beslutning, jeg nogensinde har taget i mit arbejdsliv, men jeg må konstatere, at jeg ganske enkelt ikke kan få mit hoved rundt om jobbet, siger han i en pressemeddelelse.

Forventningen var, at jobbet som chefredaktør på TV 2 News ville blive det bedste nogensinde, forklarer Ask Rostrup.

Men sådan skulle det ikke gå, og han fortæller, at han ikke trives i stillingen.

- Jeg har derfor valgt at forlade jobbet i spidsen for en kanal, jeg i den grad tror på som fremtiden for uafhængig og troværdig tv-nyhedsformidling, siger Ask Rostrup.

Nyhedsdirektøren hos TV 2, Ulla Pors, vil selv stå i spidsen for News sammen med kanalens ledelseshold, indtil en ny chefredaktør for kanalen er fundet.

Ud over at have været chefredaktør for TV 2 News har Ask Rostrup været nyhedschef på Berlingske, chefredaktør på metroXpress samt politisk redaktør og leder af DR's Christiansborg-redaktion.

Han har derudover været vært på TV Avisen, "Langt fra Borgen" og en række valgprogrammer.

/ritzau/