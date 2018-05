Astralis misser turneringssejr efter nederlag i Sydney

FaZe Clan vandt søndag turnering i Sydney efter at have besejret danske Astralis 3-0.

Esportsholdet Astralis missede søndag muligheden for at tage endnu en turneringssejr inden for kort tid.

I Counter Strike-turneringen IEM Sydney tabte danskerne 0-3 til det amerikanske hold FaZe Clan, der har danske Finn "karrigan" Andersen på holdet.

Kampen blev spillet i bedst af fem baner, og FaZe Clan vandt 19-17, 22-20 og 16-14.

Selv om Faze Clan tog sejren med tre vundne baner i træk, pustede Astralis dem i nakken undervejs.

Både første og anden bane endte i et tæt løb mellem de to hold, men det var alligevel det amerikanske hold, der tog styringen. Fra 3-3 kom Faze Clan ind i en god stime og satte en føring på 11-3.

Herefter slog Astralis tilbage, men FaZe Clan tog en kneben sejr på banen med 19-17. Anden bane snuppede FaZe Clan ligeledes lige for næsen af danskerne med 22-20.

På tredje bane, som endte med at blive den sidste, tog Astralis styringen fra start. Og holdet stak af med en føring på 10-0. Herefter gik det dog galt for danskerne, og det blev til 14-14, før Faze Clan tog de afgørende point.

Dermed glippede danskernes chance for at skrive endnu en turneringssejr på cv'et, efter de for to uger siden vandt turneringen DreamHack Masters i den franske by Marseille.

- Tre tætte baner, men vi lykkedes ikke med at lukke nogle af dem, skriver Astralis på sin twitterprofil.

Det danske hold består af Emil "Magisk" Reif", Peter "dupreeh" Rasmussen, Nicolai "dev1ce" Reedtz, Lukas "gla1ve" Rossander og Andreas "Xyp9x" Højsleth.

FaZe Clan får som vindere af finalen en præmiecheck på 100.000 dollar - svarende til lidt over 620.000 kroner, mens danskerne kun får, hvad der svarer til lidt over 260.000 kroner.

