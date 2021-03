AstraZeneca-stik aflyses næste tre uger: Ingen ombooking

Man bliver ikke tilbudt anden vaccine, hvis man er booket til vaccination med AstraZeneca de næste tre uger.

Har du en tid til vaccination med AstraZeneca-vaccinen de næste tre uger, bliver du ikke ombooket til en anden vaccine, men får i stedet vaccinationstiden aflyst.

Det siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde om AstraZeneca-vaccinen. Den er nu sat i bero i yderligere tre uger.

Det betyder, at regionerne nu går i gang med at aflyse alle tider til både første og andet stik med AstraZeneca de næste tre uger.

Skulle AstraZeneca-vaccinen blive fjernet helt fra den danske udrulning, vil personer, der har fået første stik, få en anden vaccine.

- De over 140.000 personer, der har fået AstraZeneca vil selvfølgelig blive færdigvaccineret. Bliver det ikke med AstraZeneca-vaccinen, bliver de færdigvaccineret med en anden vaccine, siger Søren Brostrøm.

I forvejen har AstraZeneca-vaccinationer været sat på pause i to uger. Det kan nu blive op til fem uger i alt.

Den fortsatte pause skyldes, at myndighederne har brug for mere tid til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper blandt vaccinerede.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal man modtage sit andet stik med AstraZeneca-vaccinen mellem fire og ni uger efter første stik.

I en måling af Megafon for TV2 og Politiken har én ud af tre svaret, at de vil sige nej tak til vaccination med AstraZeneca.

På pressemødet blev Søren Brostrøm spurgt ind til, om det i princippet er muligt at udskyde sin vaccination ved at vente med at bestille tid, indtil man får tilbudt den vaccine, som man gerne vil have.

- Ja, men det håber jeg ikke, at folk gør, svarer Søren Brostrøm.

Han opfordrer til, at man bestiller en tid, så snart at man får invitationen til vaccination.

For alle vacciner man kan blive tilbudt, vil være anbefalet af Sundhedsstyrelsen og derfor vacciner, han selv gerne vil tage, lyder det.

/ritzau/