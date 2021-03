AstraZeneca-stop kan skubbe vaccinekalender to uger

Et totalt stop for AstraZeneca-vaccinen kan betyde, at vaccinekalenderen må skubbes med to uger.

Vaccinationskalenderen vil blive påvirket, hvis AstraZeneca tages helt ud af udrulningen.

Det siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, under et pressemøde om AstraZeneca-vaccinen.

- Hvis vi tager AstraZeneca helt ud af programmet, så vil milepælen, hvor alle over 65 er færdigvaccineret, blive skubbet med cirka to uger, siger han.

Ifølge den nuværende vaccinationskalender vil alle borgere over 65 år være færdigvaccinerede inden den 16. maj.

Brugen af AstraZenecas vaccine har været sat i bero i to uger. Pausen er torsdag blevet forlænget med yderligere tre uger.

Vaccinen er blevet sat i forbindelse med en række blodpropper og dødsfald.

Blodpropper er sjældne hos folk, der har modtaget vaccinen, men de er en del af et meget usædvanligt sygdomsbillede.

Patienterne havde ud over flere blodpropper et lavt antal blodplader i blodet. Blodplader er det stof i blodet, der hjælper blodet med at størkne, og derfor forventer læger typisk et meget høj antal blodplader ved blodpropper.

/ritzau/