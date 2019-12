Astrid Krag afviser Paludan-anklage om at være dømt på forhånd

Indenrigsministeren understreger, at hun kun kan indstille til Valgnævnet om at give Stram Kurs et gult kort.

Det er en stor misforståelse, at Stram Kurs bevidst skulle have snydt med vælgererklæringer. Og partiet er stort set dømt på forhånd i sagen om et muligt gult kort fra Valgnævnet.

Sådan er meldingen fra Stram Kurs-partileder Rasmus Paludan, efter at social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har bedt Valgnævnet, der er et uafhængigt organ, om at se på partiets indsamling af mailadresser til brug som vælgererklæringer.

- Det er nærmest som om, at den beslutning allerede er truffet, i hvert fald om et gult kort.

- Jeg har ikke særlig stor tiltro til Valgnævnets uafhængighed, når Astrid Krag åbenbart kan foruddiskontere deres afgørelser, siger Rasmus Paludan.

Ifølge en ny lov, der skal stoppe omgåelse af reglerne om vælgererklæringer, skal Valgnævnet beslutte, om Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer skal sættes på pause, mens Valgnævnet kigger på sagen.

Astrid Krag har indstillet til Valgnævnet, at Stram Kurs bryder reglerne på to måder.

Den første er, at Stram Kurs har brugt mailadresser, der er indsamlet til at blive opstillet til Folketingsvalget i 2019, til at søge opstilling til valget til Europa-Parlamentet i 2024.

Men de vælgere, der har givet deres mailadresse, har kun givet bemyndigelse til at støtte en opstilling til folketingsvalg.

Det andet forhold er, at Stram Kurs har skrevet en række mailadresser ind i valgsystemet flere gange. Faktisk er mere end 9000 af de omkring 40.000 mailadresser, partiet har skrevet ind, skrevet ind mere end en gang.

Mere end 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange. En enkelt hele 56 gange til både folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Om sidstnævnte forhold siger Rasmus Paludan:

- Det står der ikke noget i loven om, at man ikke må. Der står ikke, at vi har en pligt til at gennemsøge de mailadresser, vi får indtastet på vores hjemmeside, og så fjerne dem, der optræder mere end én gang.

- Hvis der gjorde det, havde vi selvfølgelig bare gjort det, siger han.

Rasmus Paludan mener, at der må være tale om bevidst chikane mod Stram Kurs, når samme mailadresse for eksempel optræder 56 gange.

Stram Kurs-partilederen meddeler, at partiet vil skrive på sin hjemmeside, at man ved at give en vælgererklæring til Stram Kurs bakker op om, at partiet stiller op til både Folketinget og Europa-Parlamentet.

- Jeg synes, det er en lidt kosmetisk fejl, men ikke desto mindre har jeg bedt om at afbryde indsamlingen til Europa-Parlamentet, siger han.

Rasmus Paludan mener, at pressemeddelelsens formuleringer viser, at hans parti er dømt på forhånd, så indsamlingen af vælgererklæringer må sættes i bero.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag afviser den udlægning og siger, at hun har reageret på mistænkelige forhold.

- Det er helt klart, både i den lovgivning, vi har vedtaget i et enigt folketing, og også i min kommunikation om sagen, at det ikke er mig, der træffer de her afgørelser.

- Men det er mig, der kan indstille til Valgnævnet om at kigge det efter, hvis der er ting, der vækker bekymring.

- Og det må man sige, at det gør det, når man ser et så stort antal mailadresser indlæst i vælgererklæringssystemet på én gang med så mange dubletter og med begrundet tvivl om, hvorvidt mailadresseindehaverne har givet samtykke til alt det, som er foregået, siger ministeren.

Rasmus Paludan oplyser, at han vil skrive til Social- og Indenrigsministeriet for at få lov til at få en partshøring på onsdag klokken 9 hos Valgnævnet, så han kan give sin version af sagen.

