Astrid Krag vikarierede for Tesfaye til stort EU-møde

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) troppede mandag op som vikar i EU til ministermøde, hvor der blandt andet skulle forhandles om fælles EU-regler for mindsteløn.

Det var egentlig fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S), der skulle have repræsenteret Danmark. Men der var usikkerhed om, hvorvidt han overhovedet kunne rejse ind i Belgien, fordi Tesfaye for nylig har været smittet med coronavirus.

Beskæftigelsesministeriet oplyser mandag eftermiddag i et skriftligt svar til Ritzau, at reglerne for tidligere smittede er strammere i Belgien.

- Beskæftigelsesministeriet anbefalede på den baggrund, efter dialog med Udenrigsministeriet, at den danske regering var repræsenteret af en anden minister, skriver ministeriet.

Mattias Tesfaye kunne søndag aften deltage i et pressemøde, og derfor kan det have undret, hvorfor ministeren ikke dagen efter kunne repræsentere Danmark i Bruxelles.

Svaret skal, som ministeriet skriver, findes i de to landes forskellige regler for tidligere smittet.

I Danmark kan man bryde sin isolation, når man har været symptomfri i 48 timer. Det havde Mattias Tesfaye, da han søndag aften deltog i pressemødet.

Men i Belgien skal man altså have været symptomfri i en del længere tid. Derfor var der i Beskæftigelsesministeriet tvivl om, hvorvidt Tesfaye kunne deltage i mødet.

- Det har været yderst usikkert, om den fungerende beskæftigelsesminister ville have mulighed for at rejse ind i Belgien, da restriktionerne er strammere Belgien end i Danmark for tidligere coronasmittede, skriver ministeriet.

Det blev altså Astrid Krag, der deltog i mødet. Her vedtog EU-medlemslandene et fælles mandat til de videre forhandlinger om fælles EU-regler for mindsteløn.

Den endelige lov skal forhandles på plads efter årsskiftet mellem medlemslandene og EU-Parlamentet.

Mattias Tesfaye er i øjeblikket fungerende beskæftigelsesminister, fordi den egentlige beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), er på barsel.

Tesfaye er også udlændinge- og integrationsminister.

/ritzau/