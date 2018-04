Astronauts rumkapsel lander på teknisk museum

Rumkapslen, der sendte første dansker i verdensrummet, udstilles på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Rumkapslen, der sendte Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, ud i verdensrummet, er nu landet på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Her vil Soyuz rumkapslen TMA-18M blive pakket ud og udstillet for publikum.

- Rumkapslen er et enestående stykke danmarkshistorie, og jeg er begejstret over, at det er lykkedes os at få den til museet, siger museets direktør, Jesper Buris Larsen, i en pressemeddelelse.

- Rumkapslen er det håndgribelige bevis på, at Danmark stadig kan bryde nye grænser og sætte vores aftryk i historien – vi har her at gøre med det stof, drømme er gjort af, siger han.

Det var i september 2015, at Andreas Mogensen blev sendt ud i rummet fra en russisk rumbase.

Her skulle han på en ti dage lang mission på Den Internationale Rumstation, ISS.

Undervejs kommunikerede han blandt andre med skole- og gymnasieelever og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Rumkapslen vil onsdag blive pakket ud og derefter indgå i en udstilling på museet, der åbner til maj.

Kulturminister Mette Boch (LA) kalder udstillingen af rumkapslet for "et scoop".

- Nogle museumsgenstande er i sagens natur mere unikke end andre, og dette er virkelig et stykke danmarkshistorie, der er kommet på museum, siger hun.

Museet har fået hjælp af Danmarks ambassade i Rusland til at få fingre i rumkapslen, ligesom Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet projektet økonomisk.

Udstillingen "Rummet tur-retur" åbnes 8. maj af prins Joachim og Andreas Mogensen.

/ritzau/