Asylchef modsiger Støjbergs forklaring om unge par

Støjberg skabte et billede af, at der var tale om unge kvinder med væsentligt ældre mænd, mener asylchef.

Efter en times afhøring fredag rundede asylchef Anne la Cour fra Røde Kors af med at bede om ordet for at give sin analyse af, hvad der skete, da asylpar blev ulovligt adskilt i 2016.

Hun var som leder af Røde Kors, der driver centre, tæt på begivenhederne, da asylparrene, hvor den ene var mindreårig, blev skilt ad. Det var den daværende udlændingeminister Inger Støjbergs (V) store ønske.

- Jeg kan godt have brug for at sige en enkelt sætning. Jeg vil gerne sige, at det der billede, man havde af, at der var tale om meget unge kvinder med meget gamle mænd, var fuldstændigt skævt.

- Det, man forsøgte at bringe frem om, at der var tvang, var fuldstændigt skævt. Jeg mener, at systemet fungerede. Hvis der boede par, hvor kvinden var underlagt tvang for ægtefællen, så havde man opdaget det, siger hun i dag.

Dermed går hun i rette med Inger Støjberg, der løbende har tordnet mod "barnebrude". Hun ville adskille parrene for at give dem et pusterum.

Hun har tidligere givet et eksempel på et par, hvor en mand på 50 år boede med en kvinde på 16 år. Men det viste sig at være en fejlnotering, manden var i virkeligheden 30 år yngre, hvilket hun har erkendt.

Støjberg har i et samråd 1. juni 2017 sagt, at hun reddede fire piger, men det har der vist sig ikke at være dokumentation for.

Anne la Cour bliver fredag spurgt til, at det kan tage tid, før for eksempel kvinden - af frygt for manden - vil tale om, at hun er i et forhold under tvang.

Men asylchefen fastholder, at de ville have opdaget den slags allerede inden, pressemeddelelsen blev sendt ud.

- Vi har haft sager, hvor vi har råbt vagt i gevær og reageret. Der er sager, hvor par er blevet flyttet fra hinanden. Ikke mange, for der er ikke særlig mange. Vi var målløse over, at det skulle være nødvendigt, siger Anne la Cour.

Røde Kors havde faktisk allerede taget hul på at mødes med Udlændingestyrelsen og Socialstyrelsen for at drøfte, hvorvidt praksis skulle ændres.

Det skete allerede i slutningen af 2015, fordi der med det ekstraordinært store antal flygtninge, der kom til Danmark, var flere mindreårige iblandt.

Men arbejdet nåede aldrig at komme i gang, fordi det politiske ønske overhalede arbejdet.

Specialkonsulent Helle Kjems fra Røde Kors mener også, at de ville have opdaget tvang i parforhold, inden der blev politisk opmærksomhed omkring det.

- Vores opmærksomhed var på social kontrol og tvang, de elementer ville vi have underrettet om inden. Det er flerfagligt, at man undersøger det, siger hun.

Det kunne være en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og i tvivlstilfælde en psykolog.

- Var vi det mindste i tvivl, bad vi om en psykologisk screening, som stiller endnu tættere spørgsmål, siger hun.

