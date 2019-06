Asylchef om sager med syriske flygtninge: Stadig risikofyldt

Flygtningenævnet har afgjort to prøvesager, hvor syriske flygtninge alligevel får lov til at blive i Danmark.

Fredag blev de første to prøvesager om syriske flygtninge afgjort af Flygtningenævnet.

Sagerne handler om flygtninge, som har fået frataget opholdstilladelsen på grund af en vurdering af, at de generelle forhold i Damaskus-området er forbedret.

Men de første sager endte med at give asyl på baggrund af individuelle forhold.

Selv om sagerne derfor ikke kan sige noget om, hvordan Flygtningenævnet vurderer den generelle situation, så mener Dansk Flygtningehjælps asylchef, Eva Singer, alligevel, at afgørelserne kan sige noget mere overordnet.

- Begge afgørelser lægger meget vægt på baggrundsoplysninger omkring menneskerettighedssituationen og risikoen for overgreb, hvis man bliver tilbageholdt af myndighederne.

- Begge afgørelser henviser også til, at man ikke kan lægge vægt på eventuelle garantier fra de syriske myndigheder, siger hun.

Mandag og tirsdag venter to nye prøvesager. Her håber Eva Singer også, at de falder ud til flygtninges fordel. For hun mener ikke, at tiden er inde til at sende syriske flygtninge tilbage - trods forbedrede forhold i Damaskus-området.

- Det er jo rigtigt nok, at sikkerhedssituationen i Damaskus er anderledes, end den har været tidligere. Men Syrien er stadig et land, hvor det hele er midlertidigt og risikofyldt, og der er store konflikter stadigvæk i andre dele af landet.

- Situationen er utrolig anspændt. Jeg vil mene, at det er for tidligt at ændre afgørelserne udelukkende på grund af de generelle forhold, siger hun.

