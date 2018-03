Atomaffald skal oplagres på Risø indtil senest 2073

Regeringen og samtlige partier i Folketinget er enige om fremtiden for Danmarks radioaktive affald.

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at Danmarks atomaffald fortsat oplagres på Risø indtil senest 2073. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det radioaktive affald skal oplagres på Risø indtil senest 2073, hvor et dybtliggende slutdepot skal kunne tages i brug.

Ministeriet oplyser, at faciliteterne på Risø skal opgraderes. Desuden vil mulighederne for at eksportere det mest radioaktive affald fortsat blive afsøgt.

/ritzau/