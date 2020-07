Atomdrevet russisk ubåd passerede Storebælt torsdag

En russisk ubåd fra Oscar-klassen, der har kapacitet til atomvåben, befinder sig fredag i Østersøen.

En atomdrevet russisk ubåd sejlede gennem Storebælt torsdag og befinder sig i øjeblikket i Østersøen.

Det bekræfter Forsvarskommandoen over for SVT.

Ubåden er fra Oscar-klassen. Den drives af to atomreaktorer og har kapacitet til atomvåben.

- Vi kan ikke kommentere eventuel bevæbning, siger Lars Skjoldan, presseansvarlig for Forsvarskommandoen, til SVT.

Kort efter klokken 16 torsdag lå den 154 meter lange ubåd syd for Gedser.

Ubåden sejlede ved overfladen gennem Storebælt torsdag formiddag.

- Vi kan bekræfte, at en russisk ubåd af Oscar-klassen passerede gennem danske farvande i dag, skrev Lars Skjoldan i en mail til SVT torsdag.

Det svenske forsvar følger ubåden, mens den opholder sig i Østersøen.

- Den har kapacitet til at transportere krydsermissiler. Men hvad den er udstyret med, ved jeg ikke. Vi har kontrol over, hvad der sker, siger major Kristina Swaan, pressevagt for det svenske forsvar, til SVT.

- Vi følger udviklingen. Det gør vi altid, tilføjer hun.

/ritzau/