AUH dropper specialiseret kræftbehandling til mave- og tarmkræftpatienter

Aarhus Universitetshospital (AUH) stopper med at tilbyde mave- og tarmkræftpatienter den specialiserede hipec-behandling som standard.

Hospitalet vil fremover kun tilbyde den specialiserede kræftbehandling som eksperimentel behandling.

Det fremgår af et brev fra afdelingsledelsen på AUH til de ansatte.

Det skriver Jyllands-Posten, der er besiddelse af brevet.

Det fremgår desuden, at årsagen til de ændrede retningslinjer er, at der er tvivl om virkningen af behandlingen.

Beslutningen er taget på baggrund af en specialeplan udarbejdet af en ekspertgruppe under Sundhedsstyrelsen.

Ekspertgruppen består blandt andre af en overlæge og en professor fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH, skriver Jyllands-Posten.

Afdelingen på AUH er den samme, der har fået kritik af Kammeradvokaten, efter at cirka 300 patienter har ventet for længe på behandling.

Patienterne måtte vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret, senest to uger efter at det er besluttet, at de skal tilbydes operation.

I starten af juni opsagde to kirurger deres stilling på AUH's mave- og tarmkirurgiske afdeling.

Jyllands-Posten har tidligere skrevet, at de to kirurger var overlæger og patientansvarlige på den såkaldte hipec-afdeling.

Kirurgerne kom dengang med hård kritik af en nu fritstillet cheflæge. De mente, at hun havde udstukket ulovlige instrukser.

Det skal blandt andet være sket, ved at der er blevet lagt pres på lægerne om at skulle tilbyde færre kræftpatienter en hipec-operation, påstod de to overlæger.

Afdelingsledelsen advarede i juni om, at opsigelserne ville få "meget stor betydning" for fremtidige patienter med behov for hipec-behandling.

Den lægefaglige direktør på AUH, Michael Braüner Schmidt, afviser overfor Jyllands-Posten, at der er sammenhæng mellem de to kirurgers opsigelser, og at hipec-behandlingen fremover ikke længere tilbydes som standard.

Han siger, at Region Midtjylland bad Sundhedsstyrelsen kigge på området "længe før opsigelserne".

