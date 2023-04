Aula lukker ned for millioner af brugere weekenden over

Weekenden står for døren. Det betyder, at du kan holde fri fra at smøre madpakker og pakke skoletasker.

Men det kan være en god idé at tjekke op på dit barns weekendplaner allerede nu.

Skolenetværket mellem forældre, lærere og elever holder nemlig også weekend. Fra fredag aften vil det ikke være muligt at tilgå Aula.

Platformen lukker ned over weekenden på grund af en stor opdatering. Det vil derfor ikke være muligt at logge på Aula fra fredag aften klokken 20 indtil søndag formiddag klokken 12.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skriver kommunernes it-fællesskab Kombit, der står for at indkøbe Aula på vegne af landets skoler og institutioner, i en pressemeddelelse.

Aula er en af Danmarks mest brugte platforme, der bliver brugt af alle landets folkeskoler og kommunale- og selvejende dagtilbud.

Over to millioner danskere er brugere af platformen, der bliver brugt til kommunikation mellem forældre, medarbejdere og elever.

Weekendens opdatering byder på en række forbedringer af Aula.

Blandt andet skal det fremover være muligt at redigere i begivenheder i kalenderen, der foregår regelmæssigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der vil komme en skraldespandsfunktion, så slettede beskeder ikke endegyldigt forsvinder. Derudover vil det blive nemmere at tagge billeder, og designet af vigtige opslag bliver forbedret.

Aula opdateres tre gange om året, men denne gang er platformen lukket i længere end tid end vanligt.

Det skyldes, at rækken af forbedringer gør det nødvendigt at opdatere alle Aulas kalenderdata samtidig.

Så hvis dit barn skal lave lektier i weekenden eller til klassefødselsdag, er det en god idé at forberede sig inden fredag aften klokken 20.

/ritzau/