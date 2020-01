Australien takker nej til dansk hjælp om brandslukning

Beredskabsstyrelsen har tilbudt at sende 50 personer til Australien. Men landet takker nej til bidraget.

Australien har foreløbigt takket nej til dansk bidrag til at bekæmpe naturbrande i Australien.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen på sin hjemmeside.

Beredskabsstyrelsen har tilbudt at sende 50 personer afsted.

Det tilbud har de australske myndigheder kvitteret for. Men de danske brandfolk skal ikke afsted nu og her, da der på nuværende tidspunkt ikke er et ønske om det fra australsk side.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) oplyser, at Danmark har fået en varm tak for tilbuddet, selv om det altså ikke bliver aktuelt nu.

- Det er de lokale myndigheder, der bedst kan vurdere forholdene og de behov, de har på nuværende tidspunkt. Jeg er glad for, at vi har tilbudt hjælp fra Danmark. Et tilbud, der stadig står ved magt, siger Trine Bramsen ifølge Beredskabsstyrelsen.

Hun understreger, at dansk hjælp kan blive aktuelt på et senere tidspunkt, fordi sæsonen for naturbrande i Australien normalt strækker sig ind i april og maj.

Forberedelserne med at sende de 50 brandfolk afsted er nu på pause, men de 50 personer kan stadig sendes afsted med kort varsel, hvis det skulle blive aktuelt senere, lyder det.

Australiens ambassadør til Danmark, Maryellen Miller, takker Danmark for tilbuddet.

- Vi er rørte og taknemmelige for støtten fra det danske folk og myndigheder som Beredskabsstyrelsen, som vi har en løbende, positiv dialog med.

- Naturbrandene er af hidtil usete dimensioner, når det kommer til omfanget og de hjerteskærende konsekvenser, men heldigvis er Australien virkelig godt udrustet og organiseret til at håndtere situationen på nuværende tidspunkt, udtaler hun blandt andet i meddelelsen fra Beredskabsstyrelsen.

Flere danskere har ønsket at støtte bekæmpelsen af brandene. Tidligere på ugen oprettede Dansk Røde Kors i Danmark derfor en indsamling.

Den australske ambassade i Danmark er glade for donationerne, og den opfordrer til, at man donerer direkte til beredskaber eller brandvæsener eller til blandt andet Dansk Røde Kors' indsamling.

/ritzau/