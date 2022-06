Automatisk beskyttelse af fortidsminder afskaffet

Med en ændring af museumsloven har et flertal i folketinget åbnet for, at for eksempel fæstningsanlæg fra Anden Verdenskrig kan nedlægges i stedet for at blive fredet

Det skal i nogle tilfælde være lettere at ændre på fortidsminder af hensyn til for eksempel tilgængelighed og formidling. Det mener et bredt folketingsflertal, som netop har vedtaget at ændre en række bestemmelser i museumsloven om fortidsminder. Blandt andet bliver det nu skrevet ind i loven, hvilke forhold som kan tillægges positiv vægt, når dispensationer vurderes, og der indføres en bestemmelse om, at ændringer af underordnet betydning ikke vil kræve dispensation. Desuden ophører det princip, at nyere fortidsminder som for eksempel bunkere fra Anden Verdenskrig automatisk bliver fredet, når de når en alder af 100 år. I fremtiden vil være fredning ske efter en faglig vurdering.

Ifølge kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen er målet fortsat at passe på de væsentligste fortidsminder, men samtidig undgå, at bestemmelserne ikke spærrer for aspekter som formidling af historien eller tilgængelighed eller generer for eksempel borgere, der har en gravhøj i haven og gerne også vil have en havetrampolin.