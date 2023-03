Avis: Højreradikalt onlineforum har 100 unge brugere

Toneangivende medlemmer i et højreradikalt onlineforum ved navn Fædrelandsfront er under 18 år.

Det skriver Information, der ved hjælp af en muldvarpeprofil har fulgt gruppen, der har omkring 100 unge brugere.

I gruppen bliver der blandt andet delt videoer fra angrebet på moskéerne i Christchurch i New Zealand i 2019 og hadbeskeder om jøder og LGBT-personer.

Information skriver også, at der bliver delt videoer med teksten "dræb alle racefremmede der truer dig".

- Gruppen er et eksempel på, hvordan radikalisering og nynazisme ser ud anno 2023, og det er også et eksempel på en ny trusselsprofil inden for ekstremismen, siger Maia Kahlke Lorentzen, der er ekspert i onlinebaserede hadfællesskaber og rådgiver i netværket Cybernauterne, til Information.

Om gruppens indhold og aktivitet er strafbart, beror på en konkret vurdering. Det forklarer Jørn Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet.

- Det er strafbart, hvis man offentligt udtrykkeligt billiger en begået forbrydelse, siger han til Information.

Sker den omtale billigelse på et lukket netværk, kommer det ifølge Jørn Vestergaard an på, hvor mange brugere det omfatter, og om materialet er let tilgængeligt for udenforstående.

Information har forelagt Politiets Efterretningstjeneste (PET) dele af kommunikationen fra Fædrelandsfront.

PET kan ikke udtale sig om konkrete grupper, men Michael Hamann, der er chef for Center for Terroranalyse under PET, siger, at der i disse år er en potentiel trussel fra højreekstreme miljøer i Danmark.

Han påpeger, at de unge menneskers aktiviteter kan være udtryk for grænsesøgende adfærd, men at det også kan være starten på en radikaliseringsproces, der kan føre til vold.

I denne uge er der begyndt en sag med tråde til højreradikale onlineforum ved Retten i Holbæk.

En 16-årig dreng er tiltalt for at tilslutte sig den højreekstremistiske gruppe Feuerkrieg Division, der af anklagemyndigheden betegnes som en terrorsammenslutning.

Den 16-årige nægter sig skyldig.

