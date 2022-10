Avis: Karlsmose ville forlade KD-ledelse over abortspørgsmål

I en intern e-mail-korrespondance mellem medlemmer af Kristendemokraternes hovedbestyrelse og forretningsudvalg giver partiets formand, Marianne Karlsmose, udtryk for, at hun ikke er for fri abort.

Det skriver Berlingske, der er kommet i besiddelse af en lang række interne e-mails fra partiets top.

Ifølge avisen viser korrespondancen, at der er store interne stridigheder på abortspørgsmålet i partiet.

Mailsene viser også, at Marianne Karlsmose i foråret sagde, at hun ville melde sig ud af Kristendemokraternes ledelse. Det ville hun ifølge Berlingske, fordi holdningen til abort var blevet for progressiv.

Ifølge avisen har hun i en e-mail skrevet: "Jeg er ikke for fri abort".

Karlsmose endte dog med at blive siddende i ledelsen, da daværende formand Isabella Ahrendt meldte sig ud af partiet.

Da Marianne Karlsmose 12. oktober var gæst i DR-programmet "Mød Partierne" blev hun foreholdt Kristendemokraternes partiprogram fra 2008.

I det står der blandt andet, at abort er et overgreb på menneskeliv og principielt problematisk.

Til det sagde Karlsmose, at partiprogrammet er forældet, og at der er gang i en omfattende ændring af partiprogrammet.

Hun henviste i stedet til partiets 2030-plan.

I 2030-planen står der blandt andet, at det er partiets mål at nedbringe antallet af aborter i Danmark, men at retten til abort ikke skal kompromitteres.

Partiet skriver i planen, at kvinder kan føle sig presset til at få en abort blandt andet på grund af, at deres partner ikke vil have et barn.

- I sådanne situationer skal vi som fællesskab træde til og informere om muligheder, herunder de økonomiske, for kvinde og barn, lyder det i planen.

Marianne Karlsmose skriver i en mail til Berlingske, at hun går ind for, at kvinder har ret til selv at træffe beslutningen om, hvorvidt de vil have en abort i løbet af de første 12 uger af graviditeten.

Hun mener, at man bør nedbringe antallet af aborter, men understreger, at det ikke skal ske ved tvang.

- Vi skal have kærlighed forståelse og gode alternativer i fokus, så jeg er helt på linje med partiets nuværende politik, som den er beskrevet i KD's 2030-plan.

- Helt personlige har jeg et brændende ønske om, at det i fremtiden ikke vil være en nødvendighed med aborter, men igen som skrevet anerkender jeg nu, at kvinderne selv skal træffe beslutningen, skriver hun til Berlingske.

/ritzau/