Regeringen lander ny skattereform med fire partier

Regeringens omstridte skattereform er nu faldet på plads.

En aftale er indgået sammen med De Radikale, De Konservative og Danmarksdemokraterne, erfarer Børsen torsdag formiddag.

Også Nye Borgerlige er med i aftalen ifølge Ritzaus oplysninger.

Det ventes, at aftalen om den nye skattereform præsenteres senere torsdag.

Børsen skriver, at aftalen i store træk følger regeringens oprindelige udspil. Det betyder blandt andet, at der kommer en toptopskat, beskæftigelsesfradraget hæves og samlet lettes der personskatter for ti milliarder kroner.

Men med i aftalen er nu også kommet en lempelse af arveafgiften, erfarer Børsen.

Bundfradraget i arveafgiften forhøjes ifølge avisen med 60 millioner kroner i 2026, hvorefter beløbet stiger til 120 millioner kroner i 2030.

Desuden afskaffes en tillægsafgift fra 2027 på arv til søskende.

Aftalen indeholder også andre nye skattelettelser i forhold til udspillet. Den såkaldte seniorpræmie forhøjes og der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer i beskæftigelse i de to år, der ligger forud for deres folkepensionsalder, skriver Børsen.

Regeringens udspil, der blev præsenteret i starten af november, indeholdt en forhandlingsreserve til Folketingets andre partier på 0,5 milliarder kroner.

Det ventes, at den samlede skattereform vil øge arbejdsudbuddet med 5300 personer i 2030.

Forhandlingerne om reformen gik ind i sin afsluttende fase onsdag aften. Her valgte SF, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance at forlade forhandlingerne.

Liberal Alliance har hele vejen igennem sagt, at partiet ikke vil lægge stemmer til toptopskatten. Dansk Folkeparti savnede mere fokus på pensionister, mens SF ønskede flere penge til velfærd.

