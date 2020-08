Avis: Regioner vil masseteste hospitalsansatte for corona

Medarbejderne på hospitalerne skal testes hyppigere for at undgå smittespredning. Det skriver Berlingske.

Patienter på landets hospitaler skal beskyttes bedre mod at blive smittet med coronavirus af det personale, de møder undervejs i deres forløb.

Derfor planlægger de fem regioner ifølge Berlingskes oplysninger at indføre en form for screening af de ansatte.

Det vil sige, at et stort antal medarbejdere, der arbejder med coronaområdet på hospitalerne, hyppigt skal testes for corona, skriver Berlingske.

I tilfælde af en positiv test kan de smittede holde sig hjemme. Dermed kan de undgå at smitte patienter, kolleger og personer i deres private omgangskreds.

Initiativet kommer, samtidig med at en undersøgelse fra Region Midtjylland har vist, at 30 procent af de ansatte på akutafdelingen på Hospitalsenheden Vest, som er blevet testet for coronavirus i en stor undersøgelse, har antistoffer mod virusset.

På hele Hospitalsenheden Vest har 12 procent af de ansatte antistoffer mod coronavirus.

Ifølge Berlingske er regionerne i gang med at forberede en kraftig udbygning af analysekapaciteten, så de kan håndtere flere coronatest på hospitalerne.

I Region Midtjylland er politikerne på vej til at afsætte i alt 35 millioner kroner til en massiv udbygning af kapaciteten til at analysere coronatest på hospitalerne.

- En del af baggrunden for udbygningen er også, at vi skal kunne efterkomme et politisk ønske om også at skulle teste i større udstrækning blandt medarbejderne.

- Omfanget er der ikke taget stilling til, siger lægelig direktør Jørgen Schøler Kristensen til Berlingske.

En række kommuner i Region Midtjylland oplever en genopblussen af coronavirus.

Som følge heraf er seks kommuner underlagt krav om mundbind i offentlig transport.

Kilder på hospitaler i hovedstadsområdet bekræfter over for Berlingske, at der også her er ved at blive udarbejdet planer for, hvordan flere medarbejdere kan testes.

/ritzau/