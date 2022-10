Aviser frygter for kulturarven med nedlæggelse af oldnordisk

Fortiden formørkes, når Aarhus Universitet fra årsskiftet endeligt stopper med at udbyde undervisning i oldnordisk.

Det er flere lederskribenter enige om i torsdagens aviser.

- Dermed kappes det sidste bånd til den enorme del af den nordiske hukommelse, som sagaerne, vikingetiden og runestenenes sprog udgør. Et besøg til Jelling bliver aldrig det samme igen, for om kort tid aner ingen populært sagt, hvad der står på den hidtil så berømte sten, skriver Kristeligt Dagblads kulturredaktør, Michael Bach Henriksen.

Han mener, at det er en skandale, at det er kommet dertil, at ingen i fremtiden tilsyneladende vil kunne læse sagadigtningen på originalsproget.

- Hvorfor? Fordi det er vores vigtigste bidrag til verdenslitteraturen, skriver han.

Det var Politiken, der mandag offentliggjorde nyheden om, at 200 års tradition slutter, når det fra årsskiftet ikke længere er muligt at lære oldnordisk på Aarhus Universitet.

Universitetet har indført et "kvalificeret ansættelsesstop", hvorfor man ikke kan forlænge kontrakten for den ene deltidsansatte medarbejder, som underviser i norrøne sprog.

Når Aarhus Universitet fjerner denne undervisning endegyldigt, så bliver den symbolske handling demonstrativ, mener Politikens lederskribent.

- Den bliver endnu en sten i den skyggekastende mur af dumhed, vi er i gang med at rejse bag os. Jo større den bliver, jo ringere bliver vores udsyn bagud, skriver skribenten i Politiken torsdag.

- Vores forståelse af fortiden, og dermed af os selv, formes af viden og forskning, som ikke kan udføres tilfredsstillende med andenhåndsviden og antikverede oversættelser. Forskningens erkendelser og fakta skal justeres og kvalificeres hele tiden, og det kræver blandt andet, at de uddøde sprog holdes i live.

Informations lederskribent, Bodil Skovgaard Nielsen, mener, at det videnskabelige grundlag for at forstå fortiden udhules. Det sker paradoksalt nok, mens vikinger, vølver og nordiske sagn er populære som aldrig før, påpeger hun.

Samme paradoks fremhæver Michael Bach Henriksen fra Kristeligt Dagblad.

- Samtidig med at interessen for vikingetiden topper, lukker det sidste sted, hvor man kan forske i vikingernes sprog.

Oldnordisk har hidtil været obligatorisk på religionsvidenskab på Arhus Universitet.

På Syddansk Universitet og Aalborg Universitet udbydes fag i norrøne sprog ikke. Og på Københavns Universitet oprettes der kun tilvalgskurser i oldnordisk, færøsk og middelalderens nordiske sprog, hvis der er tilstrækkeligt med studerende, skriver Information.

På universiteter i Storbritannien, Tyskland og Island udbydes kurser derimod regelmæssigt.

