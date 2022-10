Flere aviser mener, at S giver efter for pres. Imens mener Politiken, at regeringen gør det nødvendige.

Aviser kalder lønudspil for valgflæsk og tvivler på virkning

"Valgflæsk", et "historisk svigt" og et "brud med alle spilleregler".

En række aviser, hvoraf flere traditionelt anses for at være borgerlig-liberale, kommer torsdag på lederplads med et hårdt angreb på regeringens lønudspil.

Regeringen fremlagde onsdag med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen sine idéer til et lønløft for udvalgte grupper i den offentlige sektor. Målet er blandt andet at skaffe og fastholde eksempelvis sygeplejersker og sosu-ansatte.

Med udgangspunkt i syv principper vil regeringen afsætte tre milliarder kroner om året fra 2030 til bedre løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Et stadig ukendt beløb skal bruges i årene 2024-2029.

Berlingske kalder udspillet et "brud med den danske model" og skriver:

- Nu har statsministeren midt i en periode med tårnhøj inflation og forud for vanskelige overenskomstforhandlinger i den private sektor efter nytår brudt en smuk og klog regel i dansk politik, hvor man ikke kan bruge valgkampe eller tiden mellem valgkampe til at købe vælgere med lønløfter, skriver avisen i sin leder.

Også Børsen, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad kommer med særdeles hård kritik. Flere mener, at regeringen har givet efter for pres fra faggrupperne.

Regeringen vil ikke afsløre, hvem der skal omfattes af ordningen.

I stedet skal ordningen skrues sammen i en trepartsaftale med arbejdsgivere og arbejdstagere.

Politiken, der traditionelt anses for at være mere venstreorienteret end flere af de kritiske aviser, forsvarer udspillet.

På lederplads skriver avisen, at det ganske vist kan give udfordringer, at udspillet "reelt" er en suspendering af en central del af den danske model. Udspillet kan også puste til inflationen, lyder det.

Men "samfundets største og mest basale problemer må selvfølgelig løses", skriver Politiken.

- Stort set alle politikere har sagt det, men Mette Frederiksen er nu den første, der rent faktisk omsætter ord til handling og intention til lønkroner, skriver avisen.

Imens mener Kristeligt Dagblad i mindre grad, at det er et problem, at udspillet piller ved den danske model, da "netop det offentlige arbejdsmarked er kendetegnet ved en politisk styring".

Men avisen stiller sig kritisk over for, om det reelt vil lykkes at få flere sygeplejersker på landets hospitaler med udspillet.

- Hvis arbejdsmiljøet på landets hospitaler ikke forbedres markant, vil det ikke være udsigten til, at man om otte år har opnået en månedlig lønforhøjelse på måske 2000 kroner, der sikrer fastholdelse og rekruttering, skriver Kristeligt Dagblad.

