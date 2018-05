Aviser: Kronprinsens folkelighed er hans styrke og svaghed

Flere danske aviser ønsker i lederspalterne kronprins Frederik tillykke med de 50 år.

I anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag lørdag har flere aviser dedikeret en lederplads til at ønske den kommende regent tillykke.

Her bliver han overordnet betegnet som en folkelig prins.

Ifølge Kristeligt Dagblads lederskribent er kronprins Frederik den soldaterkammerat, man altid har drømt om.

Men det er også den folkelige side af kronprinsen, som kan give ham de største udfordringer, når han skal stå i spidsen for kongehuset, der skal balancere "folkelighed og tilgængelighed" med "ophøjethed og fjernhed".

- Frederik kommer til at stå i spidsen for et (kongehus, red.), der med historisk talent har bevaret den næsten umulige balance. I den fortsatte linegang er det ikke givet, at hans tiltalende almindelighed bliver nogen entydig styrke, skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge Jyllands-Postens leder "Frederik af folket" har ugens Royal Run vist, at kronprinsen "nærer et stort ønske om at komme i kontakt med det folk, han skal regere".

- Det er sympatisk og bryder sikkert nogle grænser ned, som er stive og unødvendige, men spørgsmålet er alligevel, om han med sin jovialitet også er med til at underminere den institution, han står på, skriver avisens lederskribent.

Hvis kronprinsen ikke formår at tøjle folkeligheden, når han bliver konge, kan det få konsekvenser for kongehusets popularitet, mener Jyllands-Posten.

- Spørgsmålet er, om han formår at finde en ny balance mellem det folkelige og det ophøjede, for ellers afsløres det, der også er en del af kongehuset: det anakronistiske og absurde ved konstruktionen.

Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, skriver i en analyse, at kronprinsen står overfor en enorm opgave med et Danmark i opbrud, hvor kongehuset kan blive et væsentligt samlingspunkt.

- Han har snøret løbeskoene. Han er uovertruffen til at møde alle i øjenhøjde. Danskerne holder af ham, og et bedre udgangspunkt får man næppe som kronprins og kommende konge. Men det er også klart, at han i længden ikke kan nøjes med at lade benene tale.

I Ekstra Bladets leder er chefredaktør Poul Madsen dog lodret uenig i udlægningen af kronprins Frederik som folkets prins.

Under rubrikken "Kronprins af eliten" skriver han:

- Mange vil så gerne gøre ham til en folkelig prins. Det er han ikke, skriver han med henvisning til kronprinsens elitære netværk.

Han er også uenig i opfattelsen af, at Frederik og Mary er i gang med en fornyelse af kongehuset, som han kalder "et udemokratisk levn fra fortiden".

/ritzau/