Avisledere: Danske værdier vandt i rigsret mod Støjberg

Inger Støjbergs dom på 60 dages ubetinget fængsel beviser, at ingen er hævet over loven, skriver Politiken.

- De danske værdier har tabt i dag.

Det sagde Inger Støjberg, kort tid efter at hun mandag blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten.

Men flere af tirsdagens aviser mener på lederplads, at dommen omvendt var en sejr for demokratiet.

Både Berlingske og Politiken kårer de danske værdier som for den store vinder i mandagens afgørelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Politikens leder pointeres det, at dommen beviser, at ingen er hævet over loven. Heller ikke ministre.

- De værdier, der er forankret i grundloven, internationale konventioner og selve retsstatens fundament: At ingen – end ikke ministre – er hævet over loven, og at det i sidste instans er ministeren selv, der drages til ansvar for udøvelsen af sin magt, står der.

Politiken ser også den usædvanligt klare dom som en sejr for retsstaten og for de 18 unge asylpar, der ulovligt blev adskilt.

- Det er disse mennesker, Inger Støjberg hævdede at beskytte, men som retsstaten nu har slået ring om med Rigsrettens ord om, at de ulovligt blev krænket og skadet, skriver Politiken.

Også ved Kristeligt Dagblad kalder man rigsretsdommen for en sejr for retsstaten.

- Rigsretsdommen vil helt sikkert trække lange spor og få mange konsekvenser. Vigtigst af dem alle er, at retsstaten og derved også demokratiet er blevet styrket, skriver Kristeligt Dagblad.

I Berlingskes leder lyder det, at Inger Støjberg har holdt fast i en ekstrem læsning af sagen, som er helt forkert.

- Inger Støjberg er ikke en udlændingepolitisk martyr, og de danske værdier har ikke tabt, tværtimod. Rigsretssagen mod Inger Støjberg var nødvendig, og dommen er klar og sund for den demokratiske retsstat, skriver avisen.

Støjberg blev ifølge Informations leder dømt, fordi hun ifølge dommen tog initiativ til en ulovlig ordning, selv om hun adskillige gange var blevet advaret af sine embedsfolk.

- Hun insisterede selv på at fjerne en sætning fra den pressemeddelelse, der fik karakter af instruks om, at der skulle være mulighed for at gøre undtagelser.

Information skriver dog, at der er en vis sandhed til Støjbergs selvforsvar, "for det er jo over de seneste to årtier blevet hyldet som en dansk værdi at behandle udlændingepolitik som et felt hævet over almindelige regler og konventioner".

Jyllands-Posten skriver, at 60 dages fængselsstraf ikke er nogen mild straf og stiller derfor spørgsmålet, om Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget.

- At svare på det spørgsmål er Folketingets suveræne afgørelse, men hvis værdighed overhovedet skal give nogen mening, er det vanskeligt at forestille sig, at Inger Støjberg kan blive siddende.

Ud over Jyllands-Posten sætter både Politiken og Berlingske spørgsmålstegn ved, om Inger Støjberg kan blive siddende i Folketinget efter dommen.

/ritzau/