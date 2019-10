Avisledere delte om åbningstale: En ukonkret tale i smuk mol

Statsministeren var ukonkret i sin åbningstale, der dog var både velskrevet og dyster, skriver aviser onsdag.

Danske avisledere er onsdag delte i deres holdninger til den tale, som statsminister Mette Frederiksen (S) holdt tirsdag i forbindelse med Folketingets åbning.

Flere bemærker først og fremmest, at statsministeren i sin første åbningstale slog en opsigtsvækkende mørk tone an.

I Berlingskes leder skriver chefredaktør Tom Jensen, at det var "en smuk åbningstale i mol", men at der manglende konkrete løsninger.

- Den var ukonkret, så ukonkret som hendes valgkamp i forsommeren. Malet i mol, mens det går bedre i Danmark end i mands minde.

- Men talens grundfortælling var der mange sandheder i, tilføjes det.

Hos Politiken skriver chefredaktør Christian Jensen, at statsministeren forsøgte at "opdatere en klassisk socialdemokratisk grundfortælling om solidaritet og sammenhold", men at talen var unødvendig dyster.

- Vi er jo ikke ved at gå under i vanvidskørsel, bander og bomber. Vi lever trods i alt et land med økonomisk fremgang, rekordlav ledighed og faldende kriminalitet.

- Hvor er håbet, Mette Frederiksen? Hvor er det appellerende, politiske projekt inde bag muren af mørke, spørges der på lederplads.

Børsens chefredaktør, tidligere socialdemokratisk finansminister Bjarne Corydon, kritiserer talen for at mangle konkrete bud på, hvordan dansk økonomi skal drives fremad.

- Hvis ikke statsministeren tør give sig i kast med mere fremadrettede virkemidler, er hendes mål uden for rækkevidde. Og det risikerer at ramme netop den kerneværdi om tillid, hun med rette gjorde til talens omdrejningspunkt.

Han tilføjer, at talens "dystre tone" vækker mindelser om Donald Trumps tiltrædelsestale fra 2017.

Jyllands-Postens leder beskriver talen som "socialdemokratisk smalltalk" og bemærker, at statsministeren slet ikke talte om verden omkring os.

- Kritikken af Mette Frederiksens første åbningstale må især bero på de ting, som ikke blev sagt: Udenrigspolitikken glimrede stort set ved sit fravær, og her skulle man ellers synes, at der er udfordringer nok at tage fat på, lyder det.

Åbningstalen var Mette Frederiksens første, efter at hun i juni overtog statsministerposten.

/ritzau/