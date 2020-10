Avisledere: Der var ingen vej udenom Østergaards exit

Jyllands-Posten kalder Morten Østergaards afgang en bombe, mens Politiken mener, at den var uomgængelig.

Det var ikke til at komme udenom Morten Østergaards exit, for med sin håndtering af en krænkelsessag i partiet har den nu forhenværende radikale leder fældet sig selv.

Sådan lyder budskabet i lederspalterne i torsdagens udgaver af Jyllands-Posten og Politiken.

- Set i bakspejlet var der ingen vej udenom for Morten Østergaard.

- Forløbet demonstrerer, at Morten Østergaard har taget alle midler i brug for at forblive ved magten, herunder løgn. Det lykkedes ikke, lyder det i Jyllands-Posten.

Østergaards afgang som radikal leder sker på baggrund af en sag, hvor han for cirka ti år siden lagde en hånd på partifællen Lotte Rods lår mod hendes vilje.

Han sagde selv onsdag aften, at han har svigtet sit parti og håndteret sagen for dårligt.

Politiken skriver, at Østergaard ikke "kunne overleve det faktum, at han ikke alene fortiede, men løj om sagen".

- Hvordan skulle Morten Østergaard igen med nogen troværdighed kunne gøre sig selv og sit parti til løsning, når han selv er en del af problemet, lyder det fra Politikens chefredaktør, Christian Jensen, i lederspalten.

/ritzau/