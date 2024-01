Avisledere: Dronningens sidste dag som regent bliver en festdag

I flere avisers ledere er det særligt danskernes afsked med dronning Margrethe som regent, der fylder spalterne.

Berlingske skriver i sin søndagsavis, at det er lykkedes dronningen at holde opbakningen til kongehuset gennem sine 52 år på tronen.

- Landet er ikke draperet i sorg. Dagen i dag er nærmere en festdag, hvor danskerne kan hylde dronningen, mens hun stadig selv kan modtage hyldesten, og samtidig fejre den nye konge og den nye dronning.

Også Avisen Danmark hæfter sig ved, at dronning Margrethe som den første regent i næsten 900 år frasiger sig tronen før sin død.

- At være hemmelig gæst ved sin egen begravelse er en forestilling, mange mennesker fantaserer om - eller spekulerer på.

- Dronning Margrethe kommer utrolig tæt på denne eksistentielle og fiktive leg. Altså bortset fra, at hun er alt andet end hemmelig: Hun er æresgæsten ved fejringen af sit imponerende virke.

Imens skriver Jyllands-Posten, at kongehuset har udviklet sig til "en urokkelig institution for os danskere" under dronningens tid som regent.

Det er årsagen til, at tusindvis af danskere vil følge med, når dronning Margrethe overdrager tronen til sin søn, som fra søndag eftermiddag vil gå fra at være kronprins Frederik til kong Frederik X.

- Det er en tillidserklæring til vores kommende konge. Vel har han noget at leve op til. Men med sin mors og nu afdøde fars til tider håndfaste opdragelse er han rustet til det, skriver Jyllands-Posten.

Også Berlingske og Avisen Danmark ser frem til at få en ny konge.

Sidstnævnte avis skriver, at tronskiftet sker på "det rigtige tidspunkt".

- Skiftet fra kronprins til konge virker i dag naturligt og logisk. 55 år, far til fire og utrolig godt gift.

Berlingske skriver, at Danmark bør gøre det til en styrke, at vi fra på søndag kan råbe et leve for dronningen og et leve for kongen.

