Avisledere: Nu skal Mette Frederiksen stå sin prøve

Ekstra Bladet

- Socialdemokraterne har ikke haft det fremgangsrige valg, de havde forventet. Og Venstre går dertil markant frem, hvilket må gøre ondt. Det er ovenikøbet for tidligt at udbringe et leve for en ny socialdemokratisk dronning i dansk politik. Det kan man ikke, før hendes væbnere har erklæret, at de er tilfredse med betalingen.

Dagbladet Politiken:

- Socialdemokratiet bør se det som en bunden opgave at samle rød blok. Afgørende er det, at Radikale Venstre og Socialdemokratiet kan genfinde hinanden.

- Nu skal hun vise, om hun har det menneskelige format til at være den samlende leder af en SR-akse og skabe resultater med en styrket venstrefløj.

Jyllands-Posten:

- Frederiksen kommer til at bede og trygle, lokke og true partierne på venstrefløjen. Hun kommer til at give indrømmelser på en masse områder.

Berlingske:

- Det var krigen internt i blå blok mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, som bar kimen i sig til det, vi så i aftes. Stridens genstand var ikke mindst statsminister Lars Løkke Rasmussens helhedsplan, der dybest set var borgerlig-liberal i sin kerne.

B.T.:

/ritzau/