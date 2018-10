Avisledere: Regeringen må træde i karakter over for Iran

Onsdagens lederskribenter er enige i, at Irans planer om et attentat i Danmark skal besvares hårdt.

Spørger man onsdagens lederskribenter, er der ingen tvivl om, at den danske regering må træde i karakter, efter at Politiets Efterretningstjeneste, PET, tirsdag kunne afsløre, at en iransk efterretningstjeneste har haft planer om et attentat i Danmark.

Det er ifølge Jyllands-Posten "helt uacceptabelt" og "kalder på den stærkest mulige officielle reaktion fra den danske regering".

- Hele paletten af diplomatiske sanktioner må bringes i anvendelse. En officiel dansk protest over for præstestyret i Teheran kan kun indeholde diplomatiets skarpeste formuleringer, skriver Jyllands-Posten.

- Længe har EU bedrevet, hvad der let naivt kan kaldes "kritisk dialog", uden at det har ført til nævneværdige forbedringer for en iransk befolkning, fortsætter avisen.

Regeringen fordømte tirsdag Iran og meddelte, at det planlagte attentat vil få konsekvenser for landet.

Ekstra Bladet skriver, at det er på tide, at regeringen "viser karakter":

- Det er sandelig på tide, at vores valne regering viser noget rygrad. Alt for ofte får handelsmæssige og økonomiske overvejelser regeringen til at klappe kaje, når der ellers er grund til at hæve stemmen og sætte foden ned.

Danmark har "før haft kontroverser med styret i Teheran", skriver Ekstra Bladet og nævner Muhammed-krisen i 2006, hvor demonstranter angreb den danske ambassade i Teheran.

Jyllands Posten mener, at der er "klare paralleller til skandalen fra Storbritannien, hvor en udsendt russisk mordkommando formentlig stod bag giftattentatet på den afhoppede agent Sergej Skripal og hans datter".

- Det udløste en verdensomspændende protest, påpeger avisen.

Ifølge B.T. bør Danmark kigge mod USA, der tidligere på året droppede atomaftalen med Iran.

- Irans forhold til det internationale samfund har længe været betændt, og i august ramte nye sanktioner landet, efter at Trump tidligere på året droppede en aftale mellem Iran og en række stormagter om begrænsning af Irans atomprogram.

- Det giver sædvanligvis ikke mange likes på sociale medier at rose Trump, men her har han tilsyneladende set noget, som Danmark nok også gør klogt i at få øjnene op for, skriver B.T.

/ritzau/