B117-smittede har 64 procent større risiko for indlæggelse

Dansk undersøgelse bekræfter britisk data om, at flere, der er smittet med virusvarianten B117, indlægges.

Coronavarianten B117, der først blev opdaget i Storbritannien, er ikke bare mere smitsom end den variant, der hidtil har været dominerende i Danmark.

Der er også 64 procent større risiko for at blive indlagt på hospitalet, hvis man bliver ramt af B117, som nu er den dominerende variant i Danmark.

Det viser en undersøgelse fra de danske myndigheder, der flugter med lignende udenlandske undersøgelse. Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag aften på et pressemøde.

B117 blev første gang påvist i Danmark i november, og siden har den bredt sig. Det var netop med henvisning til risikoen for en øget smitte med B117 i samfundet, at restriktionerne i starten af året blev strammet.

Efter stramningen er antallet af nye smittetilfældet faldet markant, ligesom langt færre er indlagt på hospitalerne.

Alligevel er B117 nu dominerende. Sidste uge udgjorde den omkring 60 procent af de analyserede positive prøver.

I en opfølgende pressemeddelelse skriver Statens Serum Institut (SSI), at der instituttet ikke ved, hvorfor B117 øger risikoen for indlæggelse.

Det understreges dog, at de fleste smittede oplever milde forløb. Det var 128 - eller seks procent - af de 2155 smittede med B117 i undersøgelse, som blev indlagt på hospitalet.

Det er netop B117, der ifølge Henrik Ullum, direktør hos Statens Serum Institut, lægger låg på, hvor meget af samfundet som kan genåbne.

- Det er klart, at det (resultaterne af undersøgelsen, red.) er vi nødt til at tage ind i de matematiske modeller og dimensioneringen af, hvor meget vi kan lukke op, siger Ullum på onsdagens pressemøde.

Han peger på, at kontakttallet - et skøn for, om epidemien er tiltagende eller aftagende - er højere for B117 end for andre varianter.

For B117 er kontakttallet på 1,2. Det betyder, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 12 andre. Varianten bliver altså mere udbredt.

SSI-direktøren havde dog også en positiv nyhed med omkring B117. Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at den smitter børn mere end andre.

Det vurderes heller ikke af internationale myndigheder, at de godkendte vacciner ikke virker mod B117, lyder det i pressemeddelelsen.

Onsdagens pressemøde blev afholdt, efter at der tidligere på dagen blev annonceret en genåbning af dele af samfundet fra 1. marts - på mandag.

Her bliver der åbnet for dele af butikslivet, ligesom udendørs idræt i foreningsregi også kan starte op igen.

