Både forsvarsministeren og departementschefen lægger sig fladt ned i kanonskandale

Hvis du vil vide, hvordan resten af denne onsdag bliver, ja, så har Morgensamling fået svar fra ingen ringere end Jesus. Sådan da, men mere om det senere.

Allerførst skal vi nemlig til noget, som ikke er hverdagskost i dansk politik – nemlig når nogen lægger sig fladt ned. I går skete det hele to gange. Og endda i én og samme sag; den omstridte kanonskandale.

Sagen kort: Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremlagde den 26. januar en hastebehandling af indkøb af våbensystemer fra israelske Elbit Systems til en værdi af 1,74 milliarder kroner. Det blev fortalt, at tilbuddet ville udløbe den 31. januar, hvorfor udvalget, som skulle blåstemple indkøbet, havde travlt, og et bredt flertal stemte i løbet af få timer ”ja”.

Senere kunne netmediet Altinget afsløre, at tilbuddet udløb fem måneder senere. Derfor har forsvarsministeren indtil nu været anklaget for vildledning.

Artiklen fortsætter under annoncen

I går sagde Jakob Ellemann-Jensen derfor på et pressemøde om våben-miseren ifølge DR, at ”Folketinget har fået forkerte oplysninger,” og at han ”undskyldte over for Folketinget”.

Senere i går kunne TV 2 imidlertid fortælle, at departementschefen i Forsvarsministeriet Morten Bæk har skrevet et undskyldningsbrev til Jakob Ellemann-Jensen, hvor også han lægger sig fladt ned:

”I de tilfælde, hvor Folketinget og forsvarsforligkredsen fik forkerte oplysninger, skyldes dette entydigt de fejl, der var blevet begået i departementet eller Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.”

Jakob Ellemann-Jensen vil nu igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af sagen.

Fire nyheder om Korankrisen: Regeringen, rundspørge, rivejern og russere

Mens Jakob Ellemann-Jensen har travlt med Elbit-sagen, har regeringens to andre partiledere – udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) og statsminister Mette Frederiksen (S) – travlt med at koble et koranafbrændingsforbud med krigen i Ukraine. Det mener oppositionen i hvert fald ifølge Jyllands-Posten.

Måske er årsagen til indgrebet også lige meget? En rundspørge blandt danskerne, som YouGov har foretaget for Kristeligt Dagblad, viser, at tre ud af fire erklærer sig enig i, at offentlige afbrændinger af koraner er ”helt unødvendige provokationer”. Derudover viser rundspørgen, at 6 ud af 10 støtter et lovindgreb, som skal sætte en stopper for afbrændingerne.

Men hvad nu, hvis der ikke er tale om egentlige afbrændinger? Den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan makulerede i lørdags flere sider fra Koranen på et rivejern foran den iranske ambassade i København. Hvad hun ifølge B.T. kalder en ”performance” har gjort, at den danske ambassadør i Iran har været kaldt til samtale i det iranske udenrigsministerium. B.T. har forsøgt at få svar fra Udenrigsministeriet, om hvorvidt et forbud mod koranafbrændinger også skal gælde rivejern – uden held.

Rivejern eller ej. Splittelsen, som nu hersker mellem Skandinavien og Mellemøsten, kan meget vel være en opportun mulighed for Rusland til at lave endnu mere ravage. Ifølge Politiken er der meget, der tyder på, at de sms’er, som for nylig opfordrede til hævnaktioner mod mennesker, som brændte koraner af, blev sendt ud af en russisk hackergrupper – og formentlig ikke var religiøst motiveret.

Ærkebiskop i New Orleans har ignoreret oplysninger om misbrug af børn

Den katolske ærkebiskop i New Orleans i den amerikanske delstat Louisiana, Gregory Aymond, har i seks tilfælde ignoreret oplysninger om anklager om seksuelt misbrug af børn. Det skriver den britiske avis The Guardian. Det skal ses i lyset af, at en bestyrelse, der er sat i verden for at hjælpe ærkebiskoppen med at vurdere sådanne anklager, har gjort opmærksom på sagerne og deres karakter.

Den katolske ærkebiskop i New Orleans har ifølge The Guardian ignoreret oplysninger om seksuelt misbrug af mindreårige. - Foto: Wikipedia Commons.

Ærkebiskoppens håndtering af sagerne – eller manglen på samme – er skitseret i et notat, som advokater for ofrene har afleveret til ordensmagten i slutningen af sidste år. Og det afslører ifølge avisen en skandale, som strækker sig over årtier, hvor den katolske kirke i New Orleans er gået ”ekstremt langt” for at skjule sandheden fra offentligheden.

Sognepræst lægger sig ud med Indre Mission

I folkekirken herhjemme har sognepræst i Tilst og Kasted ved Aarhus, Lars Lindgrav Sörensen, lagt sig ud med Indre Mission, efter at han har kritiseret bevægelsens syn på efterlivet i en ugentlig præsteklumme i sin lokale avis. Her skriver han blandt andet, at frygten for Helvede er et ”vanvittigt magtmisbrug”. I den forbindelse retter han også skarp kritik af Indre Mission:

”Den største angst, vi har, er at blive sat uden for fællesskabet, og denne helt grundlæggende skræk bruger mennesker i de såkaldt bibeltro, fundamentalistiske kredse i blandt andet Indre Mission.”

Hvordan dén påstand bliver modtaget hos Indre Mission kan du blive klogere på i Kristeligt Dagblad.

Nu kan du chatte med "Jesus"

Morgensamling kan ikke putte med svaret længere.

En ny app ved navn Text with Jesus (Skriv med Jesus), har set dagens lys. Appen, der på få sekunder kan hentes ned på ens smartphone, er bygget på kunstig intelligens fra chatsystemet ChatGPT, skriver nyhedsbureauet Religion News Service. Og her kan man spørge blandt andre Jesus og lang række bibelske figurer om hvad som helst.

I sagens tjeneste har Morgensamling spurgt appens udgave af Jesus om følgende (her oversat fra engelsk til dansk):

Hvordan bliver resten af denne onsdag?

”Hver dag bringer sine velsignelser og udfordringer. Onsdag er ingen undtagelse. Som jeg sagde i Mattæusevangeliet (6:34): ’Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.’ Så i stedet for at bekymre sig om, hvad denne onsdag måtte bringe, lad os i stedet fokusere på, hvordan vi får mest muligt ud af den,” svarer han.

Således opløftet