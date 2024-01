Covidsmitten falder men influenzaen spøger stadig i kulissen

Både smitten med covid-19 og influenza er faldende.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI.

Tallene fra SSI kommer hver onsdag.

Hos SSI er man glad for, at forekomsten af sygdommene er på retræte.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kan se, at smitten med covid-19 fortsat falder. Det er vi rigtigt glade for. Det falder både i antallet, der tester positivt, i spildevandet og blandt folk, der bliver indlagt, siger Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos SSI.

Tallene dækker over smittede i første uge af januar. Her er det ofte sådan, at færre bliver testede. Men man kan stadig stole på tallene, fortæller overlægen.

SSI er fortrøstningsfuld og regner med, at smitten med covid-19 vil fortsætte sit tilbagetog.

- Man kan se på tallene, at den har toppet før jul. Så der har været så meget, at det har toppet her, siger Bolette Søborg.

Selv om smitten med luftvejssygdomme nu er faldende, så er det ikke ensbetydende med, at det fortsætter sådan resten af vinteren.

Hos SSI har man nemlig fortsat et skarpt øje på især influenza.

Artiklen fortsætter under annoncen

Influenzasmitten har nemlig ikke været i gang lige så længe. Der er derfor større risiko for, at smitten vil stige igen, når alle er tilbage på arbejde og i skolen.

Samtidig er der flere influenzavirus, der kan komme i cirkulation i samfundet.

Sidste onsdag, da tallene for den sidste uge i 2023 blev offentliggjort, var smitten med covid-19 også faldende.

Til gengæld var antallet af indlæggelser med influenza stigende i årets sidste uge.

/ritzau/