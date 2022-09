Både kalenderen og vejret den kommende uge viser efterår

Vi er næsten halvvejs gennem september. Kalenderen viser efterår, og det gør vejret den kommende uge også.

Sådan lyder det fra Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det bliver blæsende resten af ugen, og temperaturerne falder støt, så når vi kommer hen til slutningen af ugen, ligger vi nok på mellem 12-16 grader, siger Mette Wagner.

Ugen starter egentlig med lidt eller nogen sol mandag.

- Den kommende uge starter med diset og tåget vejr, men efterhånden klarer det mere op, og der kommer lidt sol til de østlige egne, siger Mette Wagner.

Et større regnområde bevæger sig dog ind over Danmark fra vest senere mandag aften og natten til tirsdag.

Herefter skal vi vænne os til mere blæsende og køligt vejr med byger.

- Skyerne kommer ind fra vest, fordi der kommer et frontsystem forbi med regn. Og den front passerer det meste af landet i løbet af natten til tirsdag. Det klarer op i løbet af tirsdag, dog stadigvæk med byger, siger Mette Wagner.

Tirsdag bliver temperaturerne mellem 12 og 16 grader. Ved kysterne i den nordlige del af landet, kan der lokalt være kuling med kraftige vindstød.

Onsdag bliver vejret skyet, men med enkelte byger. Her er der udsigt til nogen sol, især i Nordjylland.

Torsdag er der chance for mere sol, men stadigvæk byger. Her falder temperaturen, og det kan være, at en tykkere jakke skal findes frem.

Man kan nemlig forvente mellem 8 og 12 grader, lyder det fra DMI. Vinden bliver hård, fra vest og nordvest. I Nordvestjylland kan det blive til kuling.

Nogenlunde samme billede gælder fredag. Temperaturerne stiger dog lidt.

- Vi er kommet ind i efteråret. Det kan man vist godt sige, siger Mette Wagner.

/ritzau/