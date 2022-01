Både røde og blå partier spejder utålmodigt efter sundhedsreform

Partierne på begge sidder af den socialdemokratiske regering er utålmodige for at komme i gang med at forhandle om en reform af sundhedsvæsnet.

Men regeringen har udskudt den endnu engang. Det annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale 1. januar.

På grund af coronaepidemien er tiden ikke til at lave en reform nu, lød det fra statsministeren.

Onsdag skal Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) så i den varme stol og redegøre for den udskudte reform.

Det sker ved en hasteforespørgsel i Folketingssalen onsdag klokken 13, som de blå partier har indkaldt til.

Venstre har siden før nytårstalen højlydt kritiseret regeringen for at udskyde reformen.

- Både patientorganisationer og faglige organisationer peger på, at behovet er akut. Regeringen har lovet, at forhandlingerne skulle starte i 2021, men det fik man ikke sat i værk, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Og det er ikke kun politiske modstandere, som gerne vil i gang med at forhandle om reform af det pressede sundhedsvæsen, som lider under mangel på personale.

Også støttepartierne vil gerne i gang.

- Vi mener, at det skal i gang nu, siger Christina Thorholm, som er sundhedsordfører for De Radikale.

Magnus Heunicke sagde på et samråd tirsdag, at Danmark først skal igennem den igangværende tredje bølge af coronaepidemien.

Men kommunerne og regionerne, som har til hovedopgave af drive blandt andet sundhedsvæsnet, har tilkendegivet, at de er klar til at arbejde med en reform.

- Jeg har lyttet mig til, at parterne - regionerne og kommunerne - er klar. Vi har en forståelse for, at det er trukket ud, men vi kan ikke længere tale om efter corona, så derfor skal den køre parallelt med corona, siger Christina Thorholm.

Også Enhedslisten er meget utålmodig for at komme i gang, sagde Peder Hvelplund, sundhedsordfører i Enhedslisten, på tirsdagens samråd.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, anerkender, at corona har haft betydning for arbejdet med en reform, og hun mener, at der skal være tid til at gøre det ordentligt. Hendes tålmodighed er ikke helt opbrugt endnu.

- Men jeg er enig i, at sundhedsvæsnet er i knæ på rigtig mange fronter, og det har corona jo netop også vist, siger hun.

/ritzau/