Med krigen i Ukraine er det på tide, at Danmark ikke længere importerer gas fra Rusland, mener partier.

Både røde og blå partier vil have brudt kontrakt med Gazprom

Flere partier i Folketinget vil have kontrakten mellem det danske energiselskab Ørsted og russiske Gazprom revet over.

Men med den russiske invasion i Ukraine skal det være slut med at importere gas fra Rusland. Kontrakten løber ellers helt til 2030.

- Danmark skal ikke være med til at finansiere Ruslands krig. Derfor bør vi rive Ørsteds kontrakt med Gazprom over, skriver Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh på Twitter.

- Det er et politisk ansvar - den kan ikke lægges over alene på Ørsted.

Det er den danske stat, som er hovedejer af Ørsted, der køber gas af Ruslands store statslige energiselskab Gazprom.

Også Enhedslisten mener, at det er på tide at stoppe importen af russisk gas.

- Det er klart, at det her skal stoppes nu, siger partiets udenrigsordfører, Eva Flyvholm, til TV2 News.

- Det kan simpelthen ikke nytte noget, at vores fælles opererende energiselskab er med til at proppe penge direkte ned i Putins lommer og er med til at bidrage til krigsforbrydelser. Det går jo ikke.

Flyvholm peger på, at der er behov for dansk lovgivning, som sætter en fuldstændig stopper for import af russisk gas.

Og støttepartiet SF mener, at der skal laves et totalt forbud mod import af russisk gas. Det nytter ikke noget, hvis det blot er Ørsted, som stopper importen, mener partiet.

Ørsted har i weekenden oplyst til Berlingske, at det ikke er muligt at opsige kontrakten med gasselskabet. Ørsted har dog ingen planer om at forlænge den.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, siger, at regeringens linje er, at Putin skal rammes så hårdt som overhovedet muligt med sanktioner.

- Vi arbejder for de hårdest mulige sanktioner, men det er afgørende, at vi taler med en samlet stemme i Europa, hvis de sanktioner, vi vedtager, skal ramme så hårdt som muligt, siger han.

- Derfor kommenterer jeg heller ikke på enkelte sanktioner nu.

Christian Rabjerg Madsen mener, at situationen i øjeblikket understreger behovet for, at Danmark hurtigst muligt bliver uafhængig af russisk gas.

Mandag eftermiddag er klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i Bruxelles til et ekstraordinært møde EU's energiministre.

På vej ind til mødet lød det fra Dan Jørgensen, at regeringen holder alle muligheder åbne, i forhold til om Ørsted kan fortsætte med at købe gas af russiske Gazprom.

- Jeg kan ikke komme det nærmere nu, end at vi ikke udelukker nogen muligheder. Vi er i gang med at analysere, hvad der rent faktisk vil kunne lade sig gøre. Og det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med de generelle sanktioner, som vi laver på europæisk plan, siger Dan Jørgensen.

