Babyboom blandt ulve i Danmark - mindst tre par har født

Mindst tre ulvepar har født hvalpe i 2023. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, der overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Forskerne vurderer, at der er født hvalpe i Skjernreviret i Vestjylland, Oksbølreviret i Sydvestjylland og i Hovborgreviret i det sydlige Midtjylland.

Det skyldes, at der er taget billeder og optagelser af diegivende hunulve, hvilket betragtes som dokumentation for, at der er født hvalpe.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Hovborgreviret er der observeret mindst otte hvalpe, der vurderes at være født i begyndelsen af maj. Det er tredje år i træk, at ulveparret her får unger. I 2022 fik parret mindst seks unger, mens det i 2021 fik mindst fire.

Det er endnu for tidligt at angive det præcise antal hvalpe, før der foreligger flere optagelser eller observationer, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/