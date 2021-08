Babylonsk matematik er vigtig hvert sekund

Gamle Babylonien, den uddøde civilisation, hvis mytiske hængende haver var et af de syv klassiske verdensvidundere, var også hjemsted for kompleks og abstrakt matematik.

Babylonierne var pionerer inden for avanceret matematik. De inspirerede måske endda de senere grækere, som ofte løber med meget af æren.

Babyloniernes matematik adskiller sig dog lidt fra vores egen. De brugte 60 som grundtal i stedet for 10. Det har angiveligt lagt grundlaget for vores moderne tidsregning.

Folkeslaget er i dag særligt kendt for at mestre andengradsligningerne. Det fortæller Jesper Lützen, matematikprofessor på Københavns Universitet. Men denne avancerede matematik tjente tilsyneladende intet praktisk formål i samfundet.

I stedet vidner de arkæologiske fund om, at den udbredte brug af simplere matematik i Babylonien blev brugt i den daglige administration af riget. Her udviklede matematikken sig som en metode til at føre regnskab.

- Man brugte blandt andet matematik til at lave vandingskanaler, økonomiske transaktioner og uddeling af brød til arbejdere, uddyber Jesper Lützen over for Videnskab.dk.

Regneopgaverne blev udført af skriverne. De tjente en vigtig funktion i oldtidens Babylonien. De kunne nemlig skrive, læse og regne i en tid, hvor de færreste kunne læse.

Men det var i astronomien, at skriverne bedrev den matematik, som babylonierne i dag er kendt for.

På grund af deres religion fulgte babylonierne nøje med i himmellegemernes bevægelser. Det arbejde udførte de såkaldte præsteskrivere med stor matematisk præcision.

- Helt tilbage, 700 år før Kristi fødsel, begyndte de at holde rede på fuldmåner og formørkelser, fortæller Jesper Lützen og fortsætter:

- I den sene babyloniske periode, cirka 300 år før Kristi fødsel, efter at Alexander den Store allerede havde indtaget Babylon, udvikler man en forudsigende matematisk astronomi.

- Den var i stand til at forudsige solformørkelser, måneformørkelser, og hvornår man ser Månen første gang. Det var en vigtig ting i den babylonske kalender.

Et særligt kendetegn ved babyloniernes matematik er som nævnt, at de ikke brugte grundtallet 10, ligesom vi gør i dag. De brugte i stedet 60 som grundtal. Det er det, man kalder et seksagesimalt talsystem.

60 har den fordel, at det er et højt sammensat tal, der kan deles med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30.

- Vores inddeling af timen i 60 minutter, som igen inddeles i 60 sekunder, stammer fra Babylonien, forklarer Jesper Lützen.

Middelalderens arabere overtog denne tidsregning, som senere spredte sig til Europa i senmiddelalderen.

Det gjorde den babylonske matematik måske også. Det diskuteres nemlig også, om araberne genopdagede koncepter fra den babylonske matematik, eller om de blev overleveret.

Jesper Lützen fortæller, at man i renæssancen også opdagede den græske matematik, som i Europa blev udviklet sideløbende med den arabiske. De er derfor begge potentielle røde tråde, der strækker sig mere eller mindre uafbrudt tilbage til det gamle Babylonien.