Babyluger sænker ikke antallet af efterladte spædbørn

Babyluger nedbringer ikke antallet af efterladte spædbørn. Men det kan føre til, at flere bliver efterladt.

Hvert år bliver ét barn i gennemsnit fundet på parkbænke, på gaden eller et tredje sted i Danmark.

I størstedelen af tilfældene bliver barnet fundet i live, men ikke altid.

Hver gang begynder en debat om, hvorvidt man skal opsætte såkaldte babyluger. Det er et sikkert sted, for eksempel et hospital, hvor forældre kan efterlade deres spædbørn anonymt.

Bag lugen kan forældre lægge deres barn på et polstret bord. Når lugen lukker, kan den ikke længere åbnes udefra. Indenfor bliver en alarm udløst, sådan at personalet ved, at et barn er afleveret.

Men nu viser tal fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - at babyluger ikke nødvendigvis nedbringer antallet af efterladte spædbørn.

Derimod kan babylugerne i visse tilfælde føre til, at flere spædbørn bliver efterladt.

- Tilbud som babyluger eller anonyme fødsler kan i sig selv skabe flere hittebørn, altså børn, som overdrages anonymt med henblik på bortadoption, uden at de har mulighed for senere i livet at kende deres biologiske ophav, siger chefanalytiker Marie Jakobsen, der har ledet undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

I dag er der allerede babyluger flere steder i Europa. Det gælder 12 lande såsom Tyskland, Belgien, Italien og Letland.

I efteråret sidste år forhandlede Folketingets partier om, hvorvidt vi skal have babyluger i Danmark. Her afsatte man en halv million kroner i satspuljen på at undersøge udenlandske erfaringer og alternativer til babyluger.

Og nu viser resultaterne af undersøgelsen fra VIVE, at lugerne ikke nødvendigvis forhindrer, at spædbørn bliver efterladt på gaden eller i naturen.

Derfor vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby drøfte undersøgelsens resultater med Etisk Råd og partierne bag satspuljeaftalen.

- Det er dybt ulykkeligt hver gang, en kvinde tyr til så drastisk en handling at efterlade sit nyfødte barn. Både børnene og mødrene skal vi selvfølgelig hjælpe - spørgsmålet er hvordan.

- Når vi taler om hittebørn, falder vores tanker helt forståeligt hurtigt på babyluger. VIVE-rapporten tegner dog et billede af, at babyluger ikke er løsningen, siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

