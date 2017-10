Babyluger spreder sig over hele verden

De seneste 10-15 år har flere og flere lande indført en form for babyluger, hvor mødre kan aflevere deres nyfødte børn i trygge hænder

”Svigt ikke din baby. Lad den blive hos os”, står der på rødstensmuren af Policlinico Casilino, et sygehus i et af Roms fattigste kvarterer, hvor mødre kan efterlade deres børn i en ”babyluge”, anonymt og uden at blive straffet. Kvinderne åbner en luge, lægger barnet ind i et hulrum, og efter lidt tid, som giver kvinden mulighed for at forsvinde uden at blive set, ringer en alarm inde på sygehuset.

Lugen på Policlinico Casilino er en af hundreder af ”culle per la vita” (livsvugger), som findes ikke blot i Italien, men også i en række andre europæiske lande og i den øvrige del af verden. I løbet af de seneste 10-15 år er babyluger dukket op i et stigende antal lande, blandt andet Sydafrika, Pakistan, Tyskland og USA. Nogle steder på statsligt initiativ. Men de fleste steder drevet af velgørende organisationer eller lokale sundhedsmyndigheder.

Erfaringen fra udlandet viser, at når først et land har fået en luge etableret i én by, går der sjældent længe, før flere byer følger efter.

”Boksene er bogstaveligt talt sidste udvej. De er den sidste redningskrans, vi kan give disse kvinder,” sagde Monica Kelsey, frivillig brandmand og initiativtager til brugen af ”babybokse” i delstaten Indiana i USA, sidste år til nyhedsstationen NBC, da hun skulle forklare, hvorfor delstaten fra at have åbnet to luger nu planlægger 100 luger mere, finansieret af den katolske organisation Columbus’ Riddere.