Badge skal få folk til at holde afstand fra sårbare

Danske Handicaporganisationer står bag idé om et badge, som får folk til at holde afstand til særligt sårbare.

Særligt sårbare grupper vil få et badge med et ikon, der angiver, at de er særligt sårbare, og at man skal holde afstand for ikke at udsætte dem for smitterisiko.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

Idéen om et badge kommer fra Danske Handicaporganisationer, som håber, at få folk til at huske at holde afstand.

Sundhedsstyrelsen har samarbejdet med organisationen om at udvikle badget.

Særligt sårbare vil fra på mandag kunne hente på landets apoteker eller bestille via en række patientforeningers hjemmesider.

