Badge skal sikre hjælp til demente i bussen og på indkøb

Politikere vil på frivillig basis udstyre demente med badge, så omverdenen bedre kan hjælpe og vise hensyn.

Demente skal fremover tilbydes at bære et badge, når de bevæger sig ud i det offentlige rum.

Det er et af elementerne i en satspuljeaftale, som et bredt politisk flertal har indgået, om fordeling af 320 millioner kroner på ældreområdet.

Hensigten er at gøre eksempelvis buschaufføren eller ekspedienten opmærksom på, at der kan være brug for at udvise særlige hensyn.

- Det er en hjælp til det omkringliggende samfund til at forstå, hvorfor det her menneske gør, som det gør, siger sundheds- og ældreordfører i Liberal Alliance May-Britt Kattrup.

Det er Dansk Folkeparti, der har bragt forslaget om et demensbadge i spil, og LA samt de øvrige partier bag satspuljeaftalen bakker op.

May-Britt Kattrup understreger, at det er en ordning, der baserer sig på frivillighed.

- Der er demente, der går ud i nattøj og bare tæer i ti graders frost, og der er demente, der bliver væk, og ingen kan finde dem igen.

- Det her er tænkt som en hjælp, så folk bedre kan forstå, at der er tale om en person med demens og træde til med hjælp, siger LA-ordføreren.

Demensbadget skal være gratis, og det skal ledsages af en generel oplysningskampagne om demens.

Der afsættes i alt 12,2 millioner kroner til ordningen.

Spørgsmål: Men er der ikke en risiko for, at demente, som bærer badget, bliver lette ofre for kriminelle?

- Det er selvfølgelig noget, man skal tænke på. Men det kan man blive uanset hvad.

- Kriminelle vil hurtigt opdage det, hvis der er et menneske, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

- Men jeg synes klart, der er flere fordele end ulemper ved den her ordning, siger May-Britt Kattrup.

Demens indtager pladsen som nummer fem over de hyppigste dødsårsager i Danmark.

Op imod 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom.

Satspuljeaftalen på ældreområdet sikrer også 167 millioner kroner til en handlingsplan med overskriften "Det gode ældreliv".

Der afsættes også 36 millioner kroner til sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel hos ældre.

Det er midler, som kommunerne kan søge til aktiviteter for eksempelvis ensomme ældre.

/ritzau/