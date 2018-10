Bæredygtighed er nøgleord for ny københavnsk borgmester

Franciska Rosenkilde vil lade hensynet til miljø og klima være styrende for sin ageren som kulturborgmester.

Det bliver med bæredygtighed som omdrejningspunkt, når Franciska Rosenkilde fra Alternativet 1. november sætter sig i stolen i det omdiskuterede borgmesterkontor i kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Det annoncerede den 42-årige geograf, da det stod klart, at hun havde vundet kampvalget mod Kåre Traberg Smidt og Badar Shah om posten med over 97 af de 188 afgivne stemmer.

- Vi har en social, økonomisk og en miljømæssig bundlinje. Og kun ved at sørge for, at der er plus på alle tre bundlinjer, kan man kalde sig en bæredygtig borgmester.

- Vi vil gerne have, at der bliver en meget mere bæredygtig indkøbspolitik og at der kommer CO2-regnskaber på alt det, kommunen laver, siger hun.

Franciska Rosenkilde gjorde også klart, at hun føler opbakning fra et samlet bagland, og at hun ikke kan genkende det negative billede af Alternativet, som medierne har tegnet den seneste tid.

- Der har været en opfattelse af, at der har været splittelse i partiet, fordi der er nogle folketingsmedlemmer, der ikke genopstiller.

- Men jeg føler absolut det modsatte. Vi har et samlet Alternativet, der vil den grønne omstilling og et andet samfund. Vi er ikke lavet af levebrødspolitikere, men af idealister, siger hun.

Hvad angår indretningen af borgmesterkontoret, så har den nye borgmester ingen vilde planer om at skulle ud i en større nyindretning som sin forgænger.

- Jeg synes, at det er et pænt kontor med nogle pæne ting, siger hun.

Det var blandt andet kritikken af, at forgængeren Niko Grünfeld havde brugt 130.000 på at indrette sit borgmesterkontor, der fik ham til at forlade posten.

/ritzau/