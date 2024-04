Bærende konstruktioner i Børsen er brændt

Brandfolkene, der arbejder med flammerne i Børsen, har afholdt branden fra at sprede sig til den halvdel af bygningen, der tirsdag ved middagstid endnu ikke er gået i brand.

Det siger beredskabsdirektør fra Hovedstadens Beredskab Jakob Vedsted Andersen ved 12-tiden tirsdag.

Men branden i den del af Børsen, der står i flammer, er fortsat ikke under kontrol. Det er også fortsat uvist, hvad der har forårsaget branden.

- Vi kæmper stadig med flammerne. Der er kommet nogle yderligere komplikationer til. I takt med at de bærende konstruktioner indvendigt i bygningen brænder bort, bliver væggene ustabile, og det er det, vi har meget stor fokus på nu, siger Jakob Vedsted Andersen.

- I den del, der brænder, er der omfattende brand på samtlige etager, så vi er meget opmærksomme på, om ydervægge og gavle holder.

- Bygningen er pakket ind i stillads, og de stilladser er vedhæftet på bygningen, så det er sindssygt vigtigt, at vi holder afstand til bygningen, for vi kan ikke være sikker på, om konstruktionen kollapser.

Det er Jakob Vedsted Andersens forventningen, at man tirsdag eftermiddag vil have kontrol over branden, og at det vil tage et døgns tid at slukke den.

- Hele bygningen er faldet sammen indvendigt, så der er en masse lommer med ild i, som vi skal have styr på, inden vi kører herfra, siger beredskabsdirektøren.

Tidligere tirsdag - da branden i Børsen var på sit højeste - fløj brændende dele fra stilladset omkring Børsen og bygningens tag over på andre bygninger, så der opstod mindre brande, som brandvæsnet også har måttet håndtere, fortæller Jakob Vedsted Andersen.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden.

/ritzau/