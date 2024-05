Bæver fundet på Falster for første gang i 2500 år

En vild bæver er blevet fundet på Falster.

Det fortæller Miljøstyrelsen.

Og det er ekstremt opsigtsvækkende fund, forklarer Ejgil Andersen, der er fuldmægtig ved Miljøstyrelsen.

- Det ret vilde er, at vi for første gang i 2500 år har en naturligt indvandret bæver i Danmark, siger han.

Bæveren blev opdaget af nogle børn på en børnehavelegeplads i Nykøbing Falster lørdag aften, hvor den løb efter børnene og hvæsede af dem.

Dyrenes Beskyttelse blev tilkaldt og hentede bæveren, hvorefter Miljøstyrelsen blev kontaktet.

Selv om det ikke endeligt er verificeret, peger alle pile i retning af, at bæveren er svømmet fra Nordtyskland, fortæller Ejgil Andersen.

- Det, i sig selv, er jo ret imponerende. I så fald har den svømmet 35 til 40 kilometer over Østersøen, siger han.

Ifølge Ejgil Andersen blev der to uger forinden set en bæver ved Gedser Odde – men det er ikke fordi, der er en ukendt bæverflok på øen.

- Den har brugt de knap to uger på at vandre 20 kilometer godt og vel fra Gedser til Nykøbing Falster, siger han.

Der er meget, forskerne endnu ikke ved om bæveren, der blev fundet på Falster.

Højst sandsynligt er bæveren en han, der har været ude og finde et nyt territorium, fortæller Ejgil Andersen.

- Bævere er territoriale, og på et tidspunkt så gider forældrene ikke have ungerne hjemme i deres territorie længere. Så bliver de smidt ud og skal finde deres eget territorie og en mage at slå sig ned med, siger han.

I øjeblikket er bæveren ved dyreparken Aqua i Silkeborg, hvor den skal opholde sig, indtil den er blevet testet og undersøgt.

Myndighederne skal sikre sig, at bæveren ikke bærer rundt på smitsomme sygdomme, som den kan give videre.

- Hvis det viser sig, at det er en oprindelig europæisk bæver, der er sund og rask, så skal den hurtigst muligt ud i naturen igen, siger Ejgil Andersen.

Om der fremadrettet kommer flere bævere, der svømmer fra Tyskland til Danmark, er ikke til at sige, mener Ejgil Andersen.

- Nu er det første gang på 2500 år, at det er sket. Samtidig kan man sige, at der jo har været meget få bævere i Europa indtil nu, så det kan da godt være, at det sker igen. Men om der går en uge, ti år eller 50 år, det er ikke til at sige, siger han.

Man mener, at bæveren uddøde i Danmark for omkring 2500 år siden.

Efterfølgende har man sat bævere ud i Vestjylland i 1999 og ved Arresø på Nordsjælland i 2009, da bæveren var udrydningstruet i hele Europa i 1990’erne.

Ifølge Ejgil Andersen er den europæiske bæverbestand over en million i dag. I Danmark har vi mellem 200 og 300 bævere, der særligt trives i Jylland.

/ritzau/