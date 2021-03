Bager kan fortsætte i lukrativ post men giver den til Venstre

Trods partiskift kan Britt Bager fortsætte som statsrevisor, men hun giver posten tilbage til sit gamle parti.

Britt Bager kan fortsætte på sin post som statsrevisor, selv om hun er skiftet fra Venstre til De Konservative.

Det fastslår Folketingets økonomiske vagthund i en e-mail til Ritzau.

- Valget af en statsrevisor sker for en fast 4-årig periode, medmindre vedkommende ikke længere er valgbar.

- En statsrevisor kan selv vælge at forlade hvervet, før valgperiodens udløb, uden at der kan stilles krav til begrundelsen herfor, lyder det fra statsrevisorerne.

Dermed kan hun fortsætte på posten til 31. september 2022, som er perioden, hun er valgt for.

Hun vælger dog at give posten tilbage til Venstre for at honorere en aftale med sit gamle parti. Det sker til oktober i år.

Det skyldes, at hun blev frataget posten, da hun var medlem af Venstre. I stedet blev den givet til partiprofilen Troels Lund Poulsen (V).

Britt Bager oplyste dengang, at hun gerne ville være fortsat i rollen, og at hun ikke forstod, hvorfor den skulle overgå til en anden.

Dengang bragte De Radikale sagen op overfor Folketingets ledelse, fordi selv ikke egne partier skal have indflydelse på, hvem der er valgt, når først vedkommende er tiltrådt.

Det skal sikre en vis integritet og armslængde, lød argumentet.

Dermed er Venstre uden statsrevisor frem til oktober, mens De Konservative har to i form af Bager og Mette Abildgaard (K).

De Konservatives pressetjeneste afviser i en sms, at der skulle være tale om en byttehandel mellem de to partier.

Det er blevet kaldt en af de mere lukrative poster i dansk politik og indbringer cirka 300.000 kroner om året.

Den er normeret som en halvtidsstilling.

Der er i alt seks statsrevisorer fra forskellige partier inklusiv en formand.

Statsrevisorerne uddeler blandt andet kritik af ministerier og styrelser, hvis de ikke forvalter skatteborgernes penge godt nok.

