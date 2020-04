Bager og gør rent - corona ændrer danskernes indkøbsmønstre

Restriktioner mod socialt samvær og mere hjemmetid har ændret danskernes indkøbsmønstre, viser Coop-analyse.

De danske forbrugere har tilsyneladende vænnet sig til en ny virkelighed, hvor der er blevet mere tid i hjemmet og færre muligheder for socialt samvær med familie og venner.

Detailkoncernen Coop har undersøgt, hvordan danskerne har ændret deres indkøb under coronakrisen. Og her er der ifølge kommunikations- og analysechef Lars Aarup nogle tydelige tendenser at spore.

- Vi kan først og fremmest se, at danskerne gør mere rent. Vores salg af rengøringsartikler som eksempelvis klude, Ajax, gulvvask og så videre ligger en tredjedel over niveauet fra før krisen, siger han.

- Det er nok både, fordi vi går meget derhjemme, og det er godt vejr, så man kan se, hvor det trænger til at blive gjort rent, men det er selvfølgelig også fordi, at myndighederne har sagt, at vi skal sørge for at gøre rent i hjemmet.

Og når rengøringen er klaret, så er det tilsyneladende tid til de lidt sjovere hjemmesysler. Og mange danskere bruger tiden på at bage. Ifølge Lars Aarup er salget af bageartikler steget væsentligt under krisen.

- Og det er ikke kun brød, vi bager, fordi vi kan se, at salget af sukker også er steget markant, siger han.

Når rengøringen er overstået, og sulten og den søde tand er tilfredsstillet, så er det i mange danske hjem tid til underholdning - ikke mindst for børnene.

- Salget af legetøj er lidt mere end fordoblet, og det er især puslespil, brætspil, malebøger og tuscher, som danskerne køber, siger Lars Aarup.

Mens coronakrisen har betydet mere tid til hjemmeaktiviteter, så mærker man i Coops butikker også, at restriktionerne har betydet fald i salget af visse varekategorier.

Det mærker man blandt andet i alkoholafdelingen. Her er salget på spiritus og vin faldet med 10-12 procent, mens salget af øl er faldet fem-seks procent.

- Det skyldes, at vi ikke mødes til fester eller middage med familier og venner, som vi gjorde før krisen.

- Det betyder også, at vi ikke sælger så mange blomster, som vi gjorde før, for det er jo typisk noget, man medbringer, når man besøger hinanden til sammenkomster, siger Lars Aarup.

- Så hvis man vil støtte de danske gartnere, så skal man sørge for at købe nogle flere blomster.

Coop har siden det første pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) den 11. marts oplevet en lille stigning i salget, oplyser Lars Aarup.

/ritzau/