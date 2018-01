BAGGRUND: Forstå balladen i Liberal Alliance

Mange i LA er kritiske over for at sidde med i en regering, der ikke har leveret ønskede skattelettelser.

Når Liberal Alliances hovedbestyrelse mødes fredag eftermiddag på et konferencecenter i Nyborg, vil partileder Anders Samuelsen blive mødt af et krav om at forlade regeringen.

Her følger en gennemgang af forløbet op til mødet:

* Stålsatte øjne og op i træet

Siden folketingsvalget i 2015 har Anders Samuelsen gentagne gange på spektakulær vis forsøgt at presse mere indflydelse ud af LA's 13 mandater, end matematikken tilsiger.

Allerede mens nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var i færd med at danne regering efter valget, kom Samuelsen med en slet skjult trussel over for den kommende statsminister.

På spørgsmålet om, hvorvidt han var stålsat nok til at pege på Mette Frederiksen (S), hvis Løkke ikke leverede en markant lettelse i topskatten, svarede Samuelsen:

- Du kan selv se mig i øjnene og se, hvor stålsat jeg er.

Siden fulgte flere trusler om at vælte regeringen, hvis ikke topskatten var sat ned inden en bestemt dato.

Da Løkke i 2016 præsenterede en storstilet økonomisk plan for dansk økonomi frem til 2025, strandede forhandlingerne på LA's ultimative krav om lettelser i topskatten. Det var det, politiske iagttagere beskrev med det sprogbillede, at Samuelsen sad "oppe i et træ".

Træet kom han ned fra, da Løkke inviterede LA og Konservative med i regering.

Og netop fordi LA er en del af regeringen, var det særdeles opsigtsvækkende, at partiet i december 2017 truede med at stemme mod næste års finanslov, hvis ikke der forinden var aftalt historisk store skattelettelser.

* Retræten

Helt så galt, set med regeringens øjne, gik det ikke. Kort før den endelige afstemning om finansloven opgav LA sine trusler.

- Ingen må kunne sige, at vores manglende tålmodighed eller stolthed stod i vejen for en skatteaftale. Jeg har aftalt, at der umiddelbart efter Folketingets juleferie skal forhandles om en ambitiøs skatteaftale, sagde Samuelsen på et pressemøde.

Men kort efter nytår meddelte Løkke, at regeringen kun vil gå efter en meget lille skatteaftale. Skattelettelserne til de lavestlønnede vil ifølge økonomers vurdering blive på under 100 kroner om måneden.

* Kritikken

Liberal Alliances bagland er kendt for at være et af de allermest loyale over for partiledelsen.

Den generelle opfattelse er, at Anders Samuelsen har æren for at have kæmpet sig frem, siden dengang LA lå til 0,0 procent i meningsmålingerne, og TV2's daværende politiske redaktør Henrik Qvortrup måtte spise en gammel hat for rullende kamera, fordi partiet mod alle odds kom i Folketinget.

Derfor vakte det stor opsigt, at flere navngivne LA-tillidsfolk de seneste dage offentligt har rejst kritik af regeringsdeltagelsen, partistrategien og - i få tilfælde - Samuelsen selv.

- Vi gik jo i regering for at få nogle skattelettelser, og det har vi jo ikke fået. Det er dybt skuffende, sagde Rune Hjortkjær Meldgaard, formand for Liberal Alliance i Aarhus, til DR onsdag morgen.

- Jeg synes, man bør overveje, om man har sat det rigtige hold til at lede partiet frem mod et kommende valg, sagde LA-lokalformand i Fredensborg Mia Due Christensen til Jyllands-Posten torsdag.

* Undskyldningen

Sjældent har det politiske Danmark oplevet en så uforbeholden undskyldning som den, Anders Samuelsen gav onsdag.

- Det har ganske enkelt ikke været værdigt - og jeg beklager dybt over for jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet, skrev partilederen på Facebook.

- Vi skal kæmpe videre nu! Det vil jeg fortsat gøre - på trods af de fortjente øretæver, spot og latterliggørelse.

Strategien bliver en anden fra nu af, lyder det fra partiet. Det er slut med deadlines og ultimative krav.

Fredagens møde i hovedbestyrelsen vil måske give et fingerpeg om, hvorvidt LA's bagland er overbevist.

