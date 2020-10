Baglandet sår tvivl om støtte til Morten Østergaard

Efter at Morten Østergaard (R) gik af som politisk leder, har baglandet nu sået tvivl om støtten til ham.

Formand for De Radikales lokalforening i Aarhus Klaus Bach Trads sår tvivl om, hvorvidt Morten Østergaard fremover får støtte af De Radikale i Aarhus, hvor han er valgt til Folketinget.

Det skriver Politiken.

- Vi skal i baglandet i Aarhus bruge de kommende måneder på at diskutere, hvordan vi kommer videre herfra.

- Han har svigtet gruppens tillid. Han har svigtet offentlighedens tillid. Og han har svigtet baglandets tillid, siger han.

Morten Østergaard trak sig onsdag som politisk leder og gruppeformand for De Radikales folketingsgruppe.

Det skete, efter at partiets ledelse i længere tid havde dækket over, at han havde krænket sin partifælle ved at lægge en hånd på hendes lår.

Sofie Carsten Nielsen er blevet valgt som ny gruppeformand og politisk leder i De Radikales folketingsgruppe.

/ritzau/