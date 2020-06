Bakterieudbrud sender op mod 100 bornholmere i sygesengen

En lokal madvare mistænkes for at have indeholdt bakterie, der har gjort mange bornholmere syge.

Op mod 100 mistænkes smittet med bakterien campylobacter på Bornholm, og mindst 54 er bekræftet ramt.

Flere statslige instanser undersøger et udbrud af bakterien på solskinsøen. Blandt andre er Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut i gang med at finde ud af årsagen til udbruddet.

Det oplyser sidstnævnte på sin hjemmeside torsdag.

Campylobacter kan give mavesmerter, feber og generel utilpashed.

Den kan eksempelvis sidde i kyllingeprodukter. Hvis man steger madvaren helt, dør bakterien.

Myndighederne har en stærk mistanke om, at der er tale om en lokalproduceret madvare, der har indeholdt bakterien.

De forskellige patienter bliver nu kontaktet og spurgt om, hvad de har fået at spise, og hvad de har foretaget sig i dagene inden, de blev syge.

Der er tale om personer bosiddende på Bornholm og personer, der har besøgt øen.

- Vi håber at kunne se et mønster heri og vil så også lave interviews med en kontrolgruppe af raske borgere.

- Vi undersøger også, om det er den præcis samme type campylobacter, der har gjort patienterne syge, siger Steen Ethelberg, seniorforsker på Statens Serum Institut, på instituttets hjemmeside.

Desuden er Fødevarestyrelsen i gang med at besøge lokale fødevareproducenter på øen. Her tages der prøver, som skal analyseres for at finde synderen.

Campybolacter er den væsentligste årsag til maveinfektioner i Danmark. Alene i 2019 blev der registreret over 5300 syge med bakterien.

Den er som regel ufarlig og går over af sig selv efter nogle dage.

Statens Serum Institut opfordrer dog i forbindelse med bakterieudbruddet til at sørge for at stege fjerkræ ordentligt og skylle frugt, salat og andet grønt grundigt, inden man spiser det.

