Ballade i Venstre førte til Løkkes exit

* 16. maj: Lars Løkke Rasmussen præsenterer under valgkampen bogen "Befrielsens Øjeblik" og lancerer tanker om at gå sammen med Socialdemokratiet i en regering og dermed sprænge blå blok.

* 5. juni: Blå blok og Venstre mister magten i Folketinget ved valget. Venstre går dog betydeligt frem til 23,4 procent af stemmerne mod 19,5 procent ved det foregående valg.

* 8. august: Berlingske bringer et interview med partiets daværende næstformand, Kristian Jensen. Her siger han blandt andet, at Venstre bør droppe tanken om at danne en SV-regering.

* 9. august: Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen udtaler under Venstres sommergruppemøde, at Kristian Jensen bør gå af som næstformand.

* 20. august: Fire lokale medlemmer af Venstre står frem i Jyllands-Posten og kræver Løkke afsat som formand og Kristian Jensen afsat som næstformand.

* 27. august: Venstre i Region Midtjylland, folketingsmedlemmerne Preben Bang Henriksen og Carsten Kissmeyer samt enkelte borgmestre opfordrer offentligt Løkke og Kristian Jensen til at trække sig.

* Flere opfordringer lyder efterfølgende.

* 31. august: Løkke og Kristian Jensen trækker sig fra deres poster efter et møde i Venstres hovedbestyrelse på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle.

/ritzau/