Ballonskippere misser flyvning for femte gang i DM

Der er hejst sort flag på stævnepladsen for danmarksmesterskabet i ballonflyvning.

Det betyder, at endnu en flyvning er blevet aflyst. Den aflyste flyvning er den femte i rækken i mesterskabet, der afvikles fra tirsdag til lørdag på Nordfyn.

Det skriver arrangørerne på Facebook.

- Vindstødene nåede desværre ikke ned i et leje, hvor det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sende piloterne i luften, står der i opslaget.

Det efterlader tre planlagte flyvninger. Mindst to af dem skal gennemføres, hvis der skal findes en danmarksmester.

Selv om mulighederne for at udpege en danmarksmester for 2023 begynder at snævre ind, er der stadig håb at spore.

Folkene bag mesterskabet er fortsat optimistiske. På Facebook skriver de, at vejret for i morgen ser lovende ud. Her er der planlagt to flyvninger.

Tidligere har presseansvarlig Susanne Geil sagt, at man netop starter med at planlægge otte flyvninger, da der ofte er risiko for aflysninger.

- Vejret er så altafgørende en faktor, at det nærmest er unormalt, at der ikke er aflysninger. Det er en kalkuleret risiko, at der vil være aflysninger, sagde hun onsdag.

Konkurrencen består i at være bedst til præcisionsflyvninger - at komme tættest på et givent mål.

En varmluftsballon har ikke et rat og flyver derfor altid i vindens retning, der kan variere i de forskellige luftlag. Man styrer ballonen op og ned ved at opvarme luften i ballonen.

I mesterskabet dyster 12 ballonskippere om danmarksmestertitlen.

Men en af de 12 skippere har særlig erfaring med DM i ballonflyvning. De seneste fire år er Christoffer Mundt og hans hold løbet med sejren og titlen som danmarksmester.

